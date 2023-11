L'Antitrust striglia Roma: "Pochi taxi, servono più licenze"

A Roma servono più taxi. La Capitale, così come Milano e Napoli, deve rapidamente adeguare il numero delle licenze alla domanda. A scendere in campo è l'Antitrust che ha inviato "una segnalazione sulle criticità riscontrate nell'erogazione del servizio taxi a danno degli utenti, in termini di qualità ed efficienza del servizio reso". Dalle risposte dei Comuni alle richieste di informazioni inviate dall'Antitrust sarebbe emersa "una diffusa e strutturale inadeguatezza del numero delle licenze attive" che ha generato "un numero molto elevato di richieste inevase e di tempi eccessivamente lunghi di attesa".

Già, l'Urbe ha sperimentato in questo senso una vera e propria emergenza la scorsa estate, con code infinite, prenotazioni bloccate, turisti e viaggiatori smarriti nel solleone in attesa per ore di un'auto bianca. Emergenza che l'introduzione da parte del Comune della "doppia guida" non è riuscita ad arginare. Nella Città eterna il numero di licenze attive è pari a 7.962, cui corrispondono 2,8 licenze ogni 1.000 residenti, a Milano le 4.853 licenze attive sono pari a 3,5 licenze ogni 1.000 residenti, a Napoli, a fronte di 2.364 licenze attive, sono disponibili 2,6 licenze ogni 1.000 abitanti.

L'Autorità sollecita i Comuni a un aumento che vada oltre il tetto del 20% fissato in via straordinaria nel cosiddetto decreto Asset e adottando in tempi brevi i bandi di pubblico concorso per l'assegnazione di nuove licenze. L'Antitrust auspica anche l'adozione di misure aggiuntive, come la regolamentazione delle doppie guide (attualmente presente a Roma e a Milano ma non a Napoli), l'implementazione del taxi sharing, l'efficientamento dei turni.

Patanè: "Avviate procedure di rilascio delle nuove licenze"

A commentare i rilievi dell'Antitrust l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. "Sul rilascio delle nuove licenze, abbiamo evidentemente anticipato i rilievi dell'Autorità poiché abbiamo già avviato le procedure di rilascio di 1000 licenze permanenti e 500 stagionali. Sul ricorso all'utilizzo della doppia guida, già da tempo abbiamo applicato questo strumento, così come ci ha giustamente riconosciuto proprio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato".

E ancora, prosegue l'assessore: "Rileviamo anche noi come amministrazione il carattere sostanzialmente ed eccessivamente limitativo nelle procedure del decreto Asset e, anche per questo motivo, per il rilascio delle nuove licenze ci stiamo avvalendo delle norme contenute nella Legge Bersani". Qui il riferimento va al decreto del governo Meloni che ha previsto la possibilità di bandire il 20% di licenze in più, fortemente criticato dalla giunta Gualtieri che sta procedendo per altre vie.

"Tuttavia, occorre tener bene presente che non esiste una diretta correlazione fra aumento delle licenze e aumento dell'offerta. I due concetti, che avevano una correlazione fino a vent'anni fa, oggi non sono più direttamente legati. Questo perché la legge 21 del 1992, quella che regola il trasporto pubblico non di linea, andrebbe profondamente modificata, tenendo conto della velocissima rivoluzione tecnologica avvenuta nell'ultimo decennio. Gli smartphone, le app e la geolocalizzazione hanno generato un panorama del tutto diverso da quello delineato nel 1992 e la legge 21 non risponde in modo adeguato alle criticità e alle esigenze che le nuove tecnologie hanno generato".