L'Antitrust mette nel mirino la gara per il 5G a Roma

Quasi 100 milioni di euro di investimento, dei quali una trentina messi da Roma Capitale, per realizzare e sviluppare una rete free WiFi con 850 punti di presenza distribuiti in 100 piazze pubbliche. E' così che l'amministrazione Gualtieri, in vista del Giubileo 2025, vuole lanciare la città nel futuro della connettività. Il progetto è stato presentato lo scorso marzo e la messa a terra dell'intero impianto, che garantirà anche la copertura in tutte le linee della metropolitana, nelle intenzioni del Campidoglio verrà affidata alla BAI Communications Italia, costola della multinazionale tecnologica australiana che ha messo le tende anche nel Bel Paese dallo scorso anno. L'Antitrust, però, vuole vederci chiaro e ha chiesto al Comune di "porre in essere misure correttive" alla gara.

La super rete 5G di Roma affidata a una multinazionale australiana

"Realizzeremo una rete diffusa a 5G, un Wi-Fi pubblico gratuito in tutta la città, a partire dalla metropolitana - aveva spiegato il sindaco Gualtieri a margine della presentazione del progetto, 4 mesi fa - . I romani, le famiglie, le imprese avranno la possibilità di trasmettere dati, di avere una rete molto più potente e veloce, utilizzabile per la nostra vita quotidiana, per monitorare meglio la città e governarla in modo intelligente e anche per sostenere servizi nuovi e del futuro come la telemedicina, la guida driverless". Quattro mesi prima, a novembre 2022, la BAI Communications Italia Spa aveva presentato all'amministrazione il progetto, come si può leggere anche dal verbale della seduta di giunta capitolina che si è tenuta il 16 marzo 2023. Una proposta di partenariato pubblico-privato che, in base a quanto specifica la giunta di centrosinistra, rientra nelle linee programmatiche 2021-2026 e nel documento unico di programmazione 2022-2024.

Le richieste dell'Antitrust arrivate a Gualtieri

L'Antitrust, però, come riferisce Il Sole 24 Ore nell'edizione del 27 luglio, ha messo gli occhi sulla gara di affidamento del servizio e chiede "correttivi". Per l'Autorità garante della concorrenza, infatti, Gualtieri&Co. devono "ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali". C'è anche un altro problema, che fa emergere Agcm nella sua istruttoria: l'impianto 5G previsto dal progetto è da realizzare ex novo, non sfruttando l'impiantistica già esistente. E ancora: "Non viene richiesta ai partecipanti la titolarità dei diritti d'uso delle frequenze, con il rischio che si pregiudichi la continuità e l'efficienza del servizio". Si creerebbe, dunque, un conflitto tra i titolari e chi costruisce l'infrastruttura 5G.

Le perplessità dell'opposizione sui modi e sulle tempistiche dell'affidamento

Ancor prima che venisse diffusa la richiesta dell'Antitrust, dall'assemblea capitolina si era levata una voce critica nei confronti del modus operandi di Gualtieri e della sua giunta. Marco Di Stefano, consigliere di Udc-FI, ha sollevato perplessità sulla delibera di giunta che affidava la realizzazione del 5G alla BAI Communications Italia: "Mi sono reso conto che iniziano ad essere troppi i lati oscuri della vicenda - le parole di Di Stefano - . In primis la sorprendente velocità: un’azienda australiana, che sbarca in Italia a febbraio del 2022, invia una proposta al Sindaco di Roma alla fine dello stesso anno, e dopo appena tre mesi si ritrova bell’e pronta una Delibera di Giunta sull’argomento. Questo iter, per quanto mi riguarda, insinua qualche dubbio: siamo in una città come Roma, dove un cittadino per avere una carta d’identità deve attendere perlomeno sei mesi, e dove un imprenditore deve attendere quindici-vent’anni per ottenere un permesso a costruire". Ma la cosa ancora più bizzarra, per il consigliere: ”è che la proposta per un progetto così importante - dice - viene presentata non da un grande operatore delle telecomunicazioni, esistente in Italia da decenni, ma da una società poco conosciuta, almeno per me, che intende realizzare il suddetto progetto dichiarandosi mandataria di un raggruppamento di imprese che deve ancora nascere, in base a quanto dice la delibera. Tutto ciò chiedendo ai cittadini il sacrificio di 20 milioni di euro, perché tale è la cifra con cui Roma Capitale porterà avanti questa iniziativa”.

Il Comune: "Nessuno stop, forniremo ogni chiarimento"

Nel tardo pomeriggio del 26 luglio è arrivata una nota di chiarimento da parte di Roma Capitale: "In merito a notizie di stampa relative a presunti 'stop' dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo al progetto 5G di Roma Capitale - scrive il Campidoglio - , si precisa di aver ricevuto una segnalazione ai sensi dell’art. 21 della legge 287/1990 circa le modalità di realizzazione della rete in questione che non implica in alcun modo un rallentamento o un’interruzione del processo in atto. Nel ribadire che si tratta di un progetto nato dalla necessità di dotare la città di una infrastruttura tecnologica moderna e al passo con i tempi, Roma Capitale precisa che non solo fornirà tutti i chiarimenti richiesti, ma si farà parte attiva per promuovere un dialogo con tutti gli operatori del settore per la migliore configurazione possibile della rete, che sfrutti appieno gli investimenti già realizzati e, al contempo, indirizzi lo sviluppo del progetto nell’interesse tanto degli operatori, quanto dei cittadini e della Capitale".