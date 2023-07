L’Anticorruzione bacchetta la Regione Lazio: "Dirigenti devono ruotare di più"

La rotazione dri dirigenti e dei funzionari dipendenti della Regione Lazio non è sufficiente. A riscontrarlo è l'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, che nella seduta del 20 luglio ha reso pubblici gli esiti di un'istruttoria partita tre mesi prima a seguito di una segnalazione.

L'Anticorruzione chiede alla Regione Lazio di alternare dirigenti e funzionari

Il presidente Giovanni Busia ha firmato un atto, inviato alla Regione Lazio, nel quale spiega dettagliatamente perché la rotazione ordinaria di dirigenti e funzionari non è ad oggi rispettata, specie "nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Considerata la dimensione dell’Ente - scrive Busia - non può essere sostenuto che l’attuazione solo parziale del principio di rotazione sia legata a fattori organizzativi, o alla mancanza di professionalità specialistiche, o all’esiguità di personale”.

"Ridurre il rischio di relazioni particolari tra amministratori e utenti"

Per l'Anticorruzione è necessaria l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure. L'obiettivo è quello di "ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministratori e utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”. Per l'Autorità nazionale, inoltre “la rotazione rappresenta un criterio organizzativo - si legge nell'Atto finito sul tavolo dei vertici della Pisana - che può contribuire da un lato alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore, dall’altro eleva le capacità complessive della Regione, senza che ciò determini inefficienze e malfunzionamenti”. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile attuare la rotazione, suggerisce Busia "vanno realizzate misure organizzative di prevenzione tra cui una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell’ufficio, o l’affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario".