Centoquindici anni fa nasceva Anna Magnani: il Campidoglio vuole intitolarle "un luogo di cultura"

Intitolare una sala cinematografica di proprietà comunale o un teatro alla memoria di Anna Magnani. E’ questa la proposta approdata il 7 marzo in Aula Giulio Cesare. Non una data qualsiasi perché, quella, è la data in cui l’attrice romana avrebbe compiuto 115 anni.

Non solo "Mamma Roma"

“Anna Magnani è riuscita a restituire un'immagine nostalgica della nostra città, della Roma eterna, facendo trapelare la sua immagine, quella di una donna fragile e forte, 'ruvida' come molti l'hanno definita, ma profondamente legata alla sua terra, alle sue radici, alla sua famiglia – ha commentato Antonella Melito (PD) prima firmataria della proposta portata all'attenzione dell’assemblea capitolina – in tal senso è stata mamma di Roma ma anche figlia e sorella”.

Il successo cinematografico

Prima donna di lingua non inglese a ricevere il premio Oscar, ottenuto nel 1956 per l’interpretazione offerta in “la rosa tatuata”, Anna Magnani, ha lavorato con i più importanti registi della sua epoca, tra cui Roberto Rossellini, Luchino Visconti,Pierpaolo Pasolini, Mario Monicelli e Federico Fellini. Nella sua prestigiosa carriera, che oltre alla statuetta le è valso anche un Golden Globe, ha ottenuto cinque Nastri d’argento, due David di Donatello, una coppa Volpi ed un Orso d’argento al festival di Berlino, solo per citare alcuni dei premi più prestigiosi in ambito nazionale ed internazionale. Spesso li ha ricevuti facendosi interprete di personaggi popolari, cosa che ha finito per legarla ancor di più alla città nella quale ha vissuto.

La proposta d'intitolazione

“Proprio con l'idea di suggellare questa sua appartenenza alla città, la mozione a mia prima firma, condivisa da oltre la meta dei consiglieri capitolini ha l'obiettivo – ha spiegato Melito – di intitolarle un luogo della cultura, un cinema o un teatro oltre ad avviare una serie di eventi in sua memoria”. Si potranno organizzare a partire da quello previsto il prossimo 22 marzo in Campidoglio.

Il rilancio dei cinema

“Rievocare grandi personalità come la Magnani, attraverso i loro successi, la loro professionalità e la loro umanità – ha concluso la consigliera capitolina – può essere un'opportunità da cogliere per dare sostegno al cinema, allo spettacolo ed al rilancio delle attività delle sale cinematografiche” che soffrono una profonda crisi. Potrebbero approfittare della fama di chi, attraverso quelle stesse sale, si è fatto conoscere dal grande pubblico, conquistando una sorta di immortalità. Com'è stato nel caso di Anna Magnani.