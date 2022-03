Roma servizi per la mobilità, per la presidenza c’è Anna Donati

A guidare l’Agenzia Roma servizi per la mobilità è stata scelta Anna Donati. La decisione di puntare sull’e senatrice ed assessora ai trasporti della giunta De Magistris è stata comunicata nel corso di una riunione congiunta delle commissione bilancio e trasporti.

L'annuncio

Insieme a Donati annunciati anche i nomi di Alessandro Leon e Matteo Petrella che entrano a far parte del Cda dell’agenzia. “Sono figure con profili complementari- ha spiegato il capo di gabinetto del Campidoglio, Albino Ruberti- Donati ha un curriculum molto specifico sui temi dei trasporti, Alessandro Leon è un economista che si è occupato molto di aziende pubbliche e potrà dare un contributo sulla parte del rapporto con l'amministrazione, nell'ottica di una riorganizzazione che potrà avere l'agenzia. L'architetto Matteo Petrella è un professionista. Sono tre professionalità complementari - ha concluso - per le funzioni importanti che ha e avrà l'agenzia, anche in vista delle opportunità che arriveranno con il Pnrr”.

Rinnovato anche il collegio sindacale: i tre membri in carica sono Alessandra De Feo, Claudio Campetta e Alessandro Perugina. I supplenti sono Andrea Frascaroli e Rita Vanga.

La soddisfazione della giunta

“Ottima la scelta del Sindaco Roberto Gualtieri di affidare la Presidenza del Cda di Agenzia Roma Servizi per la Mobilità ad Anna Donati. A lei, e al nuovo Cda, giungano le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”ha dichiarato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “La grande competenza nella gestione aziendale e sulla mobilità acquisite da Anna Donati nel corso della sua carriera professionale- ha aggiunto Patanè- daranno ulteriore impulso alle attività strategiche di pianificazione, coordinamento e controllo della mobilità romana da parte di Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici che ci siamo prefissati: dalla riduzione del traffico veicolare privato, all'aumento della sicurezza stradale”.

Il curriculum di Anna Donati

Eletta per la prima volta alla camera dei deputati nel 1987, Anna Donati è diventata nel 1993 assessora alla mobilità del comune di Bologna. Successivamente, tra il 1995 e il 2001 ha ricoperto l'incarico di responsabile nazionale dei trasporti del WWF Italia, occupandosi di promozione della mobilità sostenibile. Tra il 1998 e il 2001 ha fatto parte anche del consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Eletta senatrice nel 2001 è stata confermata nel 2006. Donati è tornata ad occuparsi di gestione dei trasporti e della mobilità a partire dal 2009, dapprima come direttore generale dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile (ACAM) poi, tra il 2011 e il 2013, come assessore alla mobilità ed infrastrutture del comune di Napoli nella giunta di Luigi De Magistris.