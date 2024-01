Bolkestein, l'interrogazione che potrebbe cambiare il futuro degli ambulanti romani

Il commercio dei beni è regolato dalla Bolkestein? Tradotto: l’attività degli ambulanti rientra nella direttiva che tanto sta facendo discutere in Italia? Una domanda che appare banale ma la cui risposta potrebbe provocare un vero e proprio terremoto. A chiarire sarà la Commissione europea che dovrà rispondere all’interrogazione presentata dalla leghista Anna Cinzia Bonfrisco, di Identità e Democrazia.

Direttiva Bolkestein

La direttiva Bolkestein è divenuta “famosa” per quanto concerne le concessioni dei balneari, da anni al centro di numerose polemiche. Ci sono, però, anche gli ambulanti che sono interessati dalla norma. Anzi, meglio dire “sarebbero” perché l’europarlamentare Bonfrisco non ne è così convinta.

La Bolkestein, infatti, che in Europa si chiama “direttiva servizi”, all’articolo 12 dice che dovranno andare a bando quelle attività per le quali venga accertato una “scarsità della risorsa pubblica” come, ad esempio, i posteggi per il commercio. Ma su questo, però, la Lega vuole vederci chiaro.

Gli ambulanti non sono interessati dalla Bolkestein

Contattata da RomaToday, l’onorevole Bonfrisco spiega il suo punto di vista. “La Bolkestein non ha mai stabilito che il commercio dei beni rientrasse nella direttiva – dice – questo è stato deciso da interpretazioni giurisprudenziali, certamente autorevoli. Però – aggiunge Bonfrisco – credo che Il legislatore abbia tutto l’interesse a chiarire che la Bolkestein non si applichi a questo determinato ambito del commercio”.

Direttiva servizi

Sembra essere una sorta di “cavillo giuridico” ma per Bonfrisco è importante “chiarire che il commercio dei beni non è regolato dalla direttiva servizi. Infatti, a titolo di esempio, il mercato dei fiori olandese e quello della Rambla di Barcellona sono regolati dalla legge nazionale che non applica la Direttiva Bolkenstein”. Questo, diciamo, permetterebbe di saltare a piedi pari la questione della “scarsità delle risorse”, ovvero i posteggi che, tra l’altro, dovrebbero abbondare viste le migliaia di chiusure di attività ambulanti avvenute negli ultimi anni a causa della crisi economica. “L’attività del commercio non è regolata dall’attività dei servizi, che sono invece racchiusi nella direttiva” è convinta Bonfrisco.

La domanda

E così è stata posta una domanda molto semplice alla Commissione europea che, vista l’urgenza, dovrà rispondere in un paio di settimane: “Può la Commissione chiarire che il commercio di beni non è regolato dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno?”. Dovesse arrivare una risposta positiva, allora, cambierebbe poco per città come Roma dove è già stato detto che verrà disapplicato il comma del dl concorrenza che sarebbe contrario alla direttiva Bolkestein e che permette, quindi, una proroga delle concessioni.

In caso di un “no”, invece, tornerebbe tutto in discussione fermo restando che, se volesse, il Campidoglio potrebbe comunque tirare dritto ed andare avanti con i bandi, al netto dei certi ricorsi che arriverebbero dalle associazioni di categoria. Qui, però, interverrebbe il legislatore: “C’è una norma nazionale molto chiara – dice Bonfrisco – contenuta nel dl concorrenza e che i Comuni sono tenuti a seguire”. Chiaro riferimento, neanche troppo velato, al Campidoglio che, invece, vorrebbe bloccare i rinnovi automatici delle licenze. Ricordiamo, infatti, che una volta raccolta tutti i piani del commercio dei vari municipi, Roma Capitale realizzerà un “bando tipo” al quale i municipi dovranno poi attenersi nella stesura delle gare vere e proprie.