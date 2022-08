Anguillara Sabazia, niente passeggiate in costume: multe per chi trasgredisce

Un tuffo al lago ed una passeggiata in paese. Un binomio quasi scontato per i turisti che, con l’avvio della stagione balneare, hanno iniziato ad affollare le spiagge sul lago di Bracciano. Quest’anno però dovranno farlo con un po’ più di attenzione.

Divieto di passeggiata in costume

Angelo Pizzigallo, il sindaco di Anguillara Sabazia, ha deciso d’imporre un atteggiamento meno disinvolto a chi, dopo una nuotata nel lago, desideri fare un giro per le vie del paese. Con l’ordinanza numero 63 dello scorso 17 giugno, che lo stesso primo cittadino ha rilanciato attraverso i propri canali social, è stato imposto il “divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo”.

Una questione di decenza

Vale la pena ricordare che il divieto è valido anche per chi pensasse di fare una passeggiata senza scarpe. Niente giri a torso nudo, quindi, né scalzi e neppure con il solito costume. Anche nelle vie adiacenti alle spiagge. Perché una scelta del genere? “Il provvedimento è volto a migliorare il decoro e ad evitare comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza” ha spiegato il primo cittadino. Ed ovviamente, per i trasgressori, sono previste delle sanzioni.

Sicurezza e decoro

Nel ricordare il divieto di passeggiare in costume, Pizzigallo ha voluto ricordare anche un altro divieto, sancito con un'ulteriore ordinanza: quello che prevede la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande, in contenitori di vetro o metallo, nella fascia oraria che va delle ore 22 alle 6 del mattino. “L’obiettivo -ha rimarcato il sindaco - è quello di assicurare un’estate serena ai residenti ed ai turisti” riuscendo al tempo stesso a “garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano”.