Angelo Tripodi passa ufficialmente a Forza Italia. La Lega in Regione è sempre più debole

Un mese fa il passaggio al gruppo misto, ora quello a Forza Italia, abbondantemente nell'aria. Angelo Tripodi, consigliere regionale di Latina, lunedì 8 gennaio in conferenza stampa renderà ufficiale il cambio di casacca, ma già il 5 gennaio è arrivato il benvenuto dell'assessora Luisa Regimenti.

La Lega perde altri pezzi: Tripodi passa a Forza Italia

Forza Italia da mesi ha iniziato una "campagna acquisti" molto serrata sul territorio regionale e a Roma. A settembre Roberta Della Casa e Marco Colarossi hanno lasciato il M5S per gli "azzurri". Sempre a settembre tre eletti in due diversi municipi hanno fatto il salto alla corte di Antonio Tajani e Maurizio Gasparri: Alessandro Galletti nel municipio XII e Matteo Bruno del Municipio VIII, entrambi ex M5s e Caterina Benetti, ex lista Calenda in quota Azione, sempre nel Municipio VIII. L'ultimo in ordine cronologico è il pontino Tripodi.

Il benvenuto dell'assessora Regimenti

"Desidero rivolgere al consigliere regionale Angelo Tripodi, al quale sono legata da antica amicizia, il benvenuto nel gruppo di Forza Italia alla Regione Lazio - ha dichiarato l'assessora alla sicurezza urbana e polizia locale Luisa Regimenti - . L'adesione di Tripodi conferma che il partito fondato da Silvio Berlusconi e oggi guidato da Antonio Tajani è sempre più attrattivo sui territori. Continueremo a lavorare con il gruppo consiliare e la delegazione in giunta per rafforzare il governo regionale di centrodestra guidato dal presidente Francesco Rocca".

Possibile rimpasto in giunta

L'ampliamento del gruppo consiliare di Forza Italia alla Pisana impensierisce sempre di più la squadra di giunta del presidente Francesco Rocca. Adesso sono sette i rappresentanti del partito guidato dal ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e l'assessorato che sembra scricchiolare sempre di più è quello di Laura Baldassarre, che ha le deleghe alle politiche sociali e pari opportunità. Nominata in quota Lega, ad oggi ha solamente due esponenti in consiglio: Pino Cangemi e Laura Cartaginese. Con il primo che, secondo i rumours, potrebbe compiere lo stesso salto di Tripodi in vista delle elezioni Europee nella primavera di quest'anno.