La Lega in Regione perde un pezzo. Tripodi saluta e va nel Gruppo Misto

Nuovo abbandono di partito in seno al consiglio regionale del Lazio. Il pontino Angelo Tripodi, da cinque anni alla Pisana, saluta la Lega ed entra nel Gruppo Misto, diventandone automaticamente capogruppo in quanto unico membro. Carica che gli era stata tolta ad aprile scorso, sfiduciato dagli altri colleghi di partito, Laura Cartaginese e Pino Cangemi. A settembre Della Casa e Colarossi erano passati dal M5S a Forza Italia.

Tripodi lascia la Lega

La decisione di Tripodi, che in realtà era nell'aria da mesi, è arrivata ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 22 novembre. Per il 53enne consigliere, eletto nel 2018 e nel 2023, sono mancate "condivisione e gioco di squadra", come si legge nella nota che ha accompagnato l'addio. "Mi piace stare in un partito in cui si dà il giusto valore a chi da prima ci sta dentro". Chissà se questa frase vada considerata come una frecciata a chi, vedi Laura Cartaginese, fino al 2019 era nelle fila di Forza Italia.

La corte di Forza Italia

Forza Italia che, secondo i bene informati, potrebbe essere la prossima tappa di Tripodi, corteggiatissimo - dicono - dal senatore azzurro Claudio Fazzone, pontino come lui. D'altronde il partito di Antonio Tajani sta cercando di ampliare e rinforzare le fila, a dicembre ci sarà il congresso regionale e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, con l'aiuto di Fazzone, sta attingendo molto dai territori. E da chi, come Tripodi, porta in dote migliaia di preferenze.

"Al momento passo al Gruppo Misto"

"In consiglio regionale non riuscivo più a lavorare in comune accordo con i miei colleghi leghisti - le parole di Tripodi - dunque ho preso questa decisione: in questo momento sono nel Gruppo Misto, ma principalmente sono un consigliere del governatore Francesco Rocca". Una scelta quindi definita momentanea anche dal diretto interessato.