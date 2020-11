Anello Verde: webinar, infopoint e urban games per il processo partecipativo

Webinar, info point e urban games per il processo di partecipazione dell'Anello verde. A partire dal 13 novembre e per circa un mese sarà possibile prendere parte a questi eventi "per riflettere insieme a cittadini ed associazioni ed esperti sul futuro della città", scrive il Campidoglio in una nota. Durante tutto il percorso, sulla piattaforma online dedicata, sarà possibile inviare le proprie proposte che andranno ad arricchire la mappa partecipativa dell'Anello Verde mentre nei punti Infopoint saranno esposti materiali informativi che illustrano gli obiettivi del programma.

“I percorsi partecipativi sono fondamentali per lo sviluppo delle città", dichiara la Sindaca Virginia Raggi. "Anche per il nostro progetto dell’Anello Verde abbiamo avviato un percorso che coinvolge i cittadini. L’obiettivo è integrare lo sviluppo delle infrastrutture e lo sviluppo urbano, creando una connessione con i grandi sistemi naturalistici della città. Puntiamo sulla mobilità sostenibile e sulla rigenerazione urbana, valorizzando il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico già esistente nella nostra città”.

L’Anello Verde "sintetizza una serie di progetti già in corso con idee che guardano alla città del futuro e si interroga su come integrare il sistema ambientale che corre lungo l'anello ferroviario all’interno della struttura di un quadro urbano che vede la città come un grande schema di relazioni aperte con il mondo esterno", sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori. "In questo quadro l’interazione con i cittadini e le realtà territoriali è fondamentale per permettere a questo progetto di integrarsi nel modo migliore nei diversi luoghi con l’obiettivo di realizzare anche concretamente una nuova mappa in continua evoluzione di questa parte di città che contenga l’identità di chi la vive".

Tre webinar

Tre i webinar tematici in programma. Il 13 novembre si svolgerà on line l’incontro dedicato all’ambiente dal titolo “Anello verde: la forestazione urbana per disegnare una nuova mappa della città” che punta a ragionare intorno al tema della frammentazione delle aree verdi in ambito urbano e il cambio di paradigma necessario sul ruolo di tali spazi attraverso un nuovo disegno e ad una nuova pianificazione del territorio puntando al miglioramento dell’equilibrio dell’ecosistema.

Il secondo webinar si terrà il 20 novembre e sarà dedicato alle reti culturali. Durante l’incontro dal titolo “Anello verde: il valore della rete culturale e creativa negli spazi urbani” si discuterà dell’identità dei luoghi e di come tutelare, valorizzare le potenzialità e le energie presenti su un territorio attraverso l’ascolto di esperienze locali e non solo.

Il terzo webinar tematico si terrà il 27 novembre e riguarderà la mobilità. Durante l’incontro dal titolo “Muoversì nell’anello verde: l’accessibilità del nuovo scenario urbano” si discuterà di città connessa e intermodale e di come i mutamenti sociali e culturali possano condizionare il sistema dei trasporti e la quotidianità della vita all’interno delle città e dei suoi spazi.

Urban games

Saranno due le passeggiate urban games che i cittadini potranno fare scaricando la mappa dal portale di Roma Capitale. Una caccia al tesoro alla scoperta di alcune delle aree interessate dal programma dell'Anello Verde. Lo scopo del gioco è trovare tutti gli indizi e completare l’itinerario ma soprattutto conoscere alcuni dei luoghi protagonisti dell’Anello Verde e riflettere insieme su nuove proposte, percorsi, itinerari e visioni.

Infopoint

Sul portale di Roma Capitale si potrà trovare una sezione Infopoint virtuale dove saranno “esposti” i pannelli informativi sul programma Anello Verde. Grazie alla collaborazione con il Municipio V e con il Forum Territoriale Permanente Parco delle Energie, oltre alle informazioni on line saranno allestiti due infopoint alla Casa della Cultura a Villa De Sanctis e al Parco delle Energie.

La mappa partecipativa

Durante tutto il percorso partecipativo i cittadini potranno inviare le proprie proposte anche compilando un form on line. Le proposte andranno ad arricchire la mappa partecipativa che racconterà le idee e le esperienze presenti sul territorio.

Tutte le informazioni per partecipare alle diverse iniziative e gli aggiornamenti del percorso partecipativo si possono trovare sul portale di Roma Capitale.