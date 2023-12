Per la chiusura dell’anello ferroviario di Roma mancano i fondi

La conferenza dei servizi si è conclusa con il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti, così la città può guardare con fiducia al raddoppio della linea tra Vigna Clara e Valle Aurelia. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Lotto 1A Valle Aurelia - Vigna Clara”, inserito nel più ampio progetto di chiusura dell’anello ferroviario di Roma.

Il raddoppio della Vigna Clara-Valle Aurelia

“Il progetto - ha spiegato Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - prevede la realizzazione di un raddoppio di binario tra le due stazioni dopo la recente attivazione della stazione Vigna Clara. La realizzazione del nuovo binario in aggiunta a quello esistente consentirà di incrementare il numero delle corse e istituire un servizio metropolitano cadenzato”. Lo chiedono da tempo anche i cittadini e i comitati di zona che per vedere riattivata quella linea hanno atteso oltre trent’anni e adesso reclamano il potenziamento del servizio.

Le richieste di Roma nord

“Un’infrastruttura indispensabile per il quadrante nord di Roma, che finalmente potrà garantire ai cittadini del Municipio XV di usufruire di un servizio metropolitano cadenzato per un collegamento frequente con il centro della città. Dopo questo ulteriore passo in avanti - ha sottolineato il minisindaco di Roma nord - è ora però quanto mai indispensabile ricevere segnali positivi da parte del Governo sulle sorti dei fondi destinati alla chiusura dell’anello ferroviario. Il finanziamento è indispensabile per il completamento di un’opera necessaria alla mobilità di Roma e delle sue periferie".

L’anello ferroviario che Roma attende da un secolo

Il raddoppio della Vigna Clara Valle Aurelia è infatti un altro tassello fondamentale verso la chiusura dell’anello ferroviario che la Capitale attende da quasi un secolo. Si tratta di una linea su ferro circolare che corre attorno al centro della città e si collega alla restante rete del trasporto pubblico. Un vero e proprio ‘Gra dei treni’. Per il suo completamento manca la realizzazione dell’arco nord, la congiunzione tra Vigna Clara e Val D’Ala passando per Tor di Quinto previsto come snodo fondamentale e non più come stazione deserta e sottoutilizzata.

Per la Circle Line mancano i fondi

Ma per l’anello ferroviario di Roma mancano anche i fondi. Questa estate il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini ha definanziato proprio la tratta prevista tra Vigna Clara e Tor di Quinto. Un’opera da 382 milioni di euro. Sul piatto ce n’erano già 262, ma la rimodulazione delle risorse del Pnrr voluta dal ministro leghista - contenuta in un’informativa del Mit al Cipess che RomaToday al tempo ha potuto visionare - ne ha tolti 175. Quel che è rimasto, meno di un quarto del costo complessivo, è troppo poco anche solo per la posa della prima pietra. Il Mit aveva promesso che non ci sarebbe stato alcun rallentamento e che i fondi sarebbero stati resi nuovamente disponibili. Ma ad oggi non v’è traccia.

L’interrogazione del Pd

“L’esito positivo della conferenza di servizi per il raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara, testimonia l’impegno di RFI e di tutti i soggetti coinvolti per il rapido completamento di di un’infrastruttura strategica fondamentale” ha commentato a RomaToday il deputato del Pd, Andrea Casu. Il gruppo dem, che sta incalzando il governo proprio sui fondi per le infrastrutture del centro Italia “spariti”, ha rinnovato l’interrogazione al ministro Salvini per chiedere se le opere definanziate in seguito alla rimodulazione, “siano state effettivamente rifinanziate con il nuovo bilancio”. Pronto anche un emendamento specifico alla manovra. “Il Governo - ha sottolineato Casu - deve rispettare gli impegni e garantire al più presto il completo rifinanziamento della chiusura dell’intero anello ferroviario di Roma”.