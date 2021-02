"Da Raggi nessun piano né risorse per salvare i cinema": l'attacco del settore all'amministrazione M5s

Anec Lazio attacca via social il Campidoglio e la consigliera grillina Eleonora Guadagno, al termine di una seduta di commissione Cultura da lei presieduta: "Non esistono azioni concrete per i cinema e teatri della Capitale. Solo annunci"

"È scoraggiante che, in un contesto così grave e urgente, Lei non abbia indicato alcuna azione concreta di Roma Capitale per affrontare e risolvere i problemi urgenti che i cinema stanno subendo dopo quasi un anno di chiusura forzata". Senza contare il fatto che "non è stato riportato un solo dato su eventuali risorse stanziate per la ripartenza dei cinema e teatri previste nel nuovo bilancio di previsione". A parlare via social è Anec Lazio (Associazione regionale Lazio esercenti cinema), rappresentante la quasi totalità dei cinema presenti a Roma. Un attacco pesante e senza mezzi termini quello lasciato in un commento sotto l'ultimo post Facebook della consigliera M5s Eleonora Guadagno.

L'attacco di Anec Lazio

A seguito dell'ultima seduta di commissione da lei presieduta, la grillina ha esposto, partendo dal caso del Cinema Azzurro Scipioni pronto a chiudere i battenti per i mancati incassi nel periodo Covid, la grande crisi vissuta dalle sale cinematografiche della Capitale. Ha parlato a grandi linee delle necessità di riorganizzare le sale e di come ovviare al fenomeno della disaffezione al grande schermo, conseguenza della fruizione di prodotti audiovisivi delle piattaforme digitali nei periodi di lockdown, per poi proporre un tavolo di confronto con i rappresentanti del settore ed eventualmente studiare "dei sistemi di premialità - ha dichiarato - per quei produttori e distributori che decidono di portare i film prima sul grande schermo e solo dopo sui network digitali".

"Per i cinema nessun piano concreto"

Troppi annunci e pochi contenuti per i rappresentanti del settore. La reprimenda è arriva subito e di quelle che lasciano il segno. "Ieri avremmo voluto conoscere un piano concreto di interventi che Roma Capitale avrebbe destinato a sostegno dei Cinema e dei Teatri romani per accompagnare la loro riapertura - scrive Anec Lazio affidando ai social lo sfogo - avremmo voluto sapere se l'Amministrazione è disponibile ad attività di rilancio come quelle che abbiamo proposto: 1) campagna di comunicazione per il ritorno in sala, 2) formazione del pubblico giovanile e iniziative rivolte ai giovani, 3) semplificazioni burocratiche, 4) agevolazioni fiscali relative alle imposte comunali".

"Da Raggi nemmeno una parola sui cinema romani"

Da qui la domanda delle domande: "Esiste un piano di sostegno e rilancio di Roma Capitale per i cinema?". Poi ancora l'associazione ricorda il libro di Roma Capitale "Culture e Città", che "in 17 capitoli analizza le politiche culturali del Comune dal 2016 a oggi sottoscritto da Lei, dalla sindaca Virginia Raggi e dall'ex-Assessore alla Cultura" dove "non c'è una singola parola sui Cinema di Roma e sulla funzione che svolgono dal punto di vista della crescita culturale della nostra città". Tanti proclami per nulla, è il messaggio.

E come se non bastasse, anche i dati del settore forniti in commissione non sarebbero corretti. "È sorprendente che Lei riporti dati errati sul nostro settore: a Roma non ci sono 120 cinema e 450 schermi (come riportato da Guadagno, ndr) ma 44 cinema e 223 schermi, come avrebbe facilmente appreso dal documento che abbiamo inviato a Lei e alla Commissione il giorno prima dell’Audizione, con tanto di perdita di incassi del 94% da inizio pandemia".

Ultimo appunto ma non per importanza: "La posizione dei Cinema di Roma è quella di riaprire il prima possibile - scrive Anec - in sicurezza e continuità, per consentire ai distributori la pianificazione delle uscite dei film. Non ci risultano convenienze di vario genere a una riapertura ritardata, come invece da Lei riportato". Il riferimento in questo caso è al passaggio in cui Guadagno scrive: "Per la riapertura delle sale è necessario prevedere un tempo utile per consentire la riorganizzazione della programmazione. Non tutti avrebbero convenienza a riaprire subito. Questo sia per via delle norme di prevenzione anti-Covid, sia perché le grandi major hanno procrastinato le uscite dei film e senza grandi titoli non è possibile pianificare una grande ripartenza".