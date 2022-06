Roma Metropolitane, si è dimesso il liquidatore Andrea Mazzotto

Cambio ai vertici di Roma Metropolitane. Ha presentato ieri pomeriggio le dimissioni il liquidatore della partecipata Andrea Mazzotto. Figura che il Campidoglio ora dovrà sostituire con un altro tecnico incaricato di guidare la società, responsabile della progettazione delle linee metropolitane della Capitale, fuori da una crisi finanziaria che va avanti da anni.

Il piano del Campidoglio, dichiarato fin da inizio consiliatura dall'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, prevede di abbandonare la liquidazione della società e procedere piuttosto con un iter che porti alla ricapitalizzazione e al conseguente rilancio.

"Roma Metropolitane deve essere uno dei punti centrali della nuova mobilità. Sarà rafforzata e non più messa in liquidazione” ha ripetuto in più occasioni Patanè. "Diventerà la nuova stazione appaltante di Roma ma non solo per le Metropolitane bensì per infrastrutture varie, dai tram agli impianti a fune fino ai corridoi. Prima dobbiamo risolvere un contenzioso che deriva da una decisione scellerata dovuta ad una clausola che scarica verso il Comune tutti i danni. Dobbiamo mettere a posto questa situazione. Se gestiamo il contenzioso e portiamo la lista delle opere con una delibera possiamo uscirne".