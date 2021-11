De Priamo (FdI) presidente della Trasparenza: "Commissione fondamentale, sarà a disposizione di tutti"

Andrea De Priamo sarà il presidente della nuova commissione Trasparenza. Il nome del consigliere di Fratelli D'Italia è stato indicato ieri all'unanimità da tutti i capigruppo di opposizione e sarà ratificato nei prossimi giorni con un'ordinanza apposita dalla presidente dell'Aula Svetlana Celli. La designazione del presidente della Trasparenza, lo ricordiamo, avviene successivamente a quella degli altri presidenti di commissione, già votati dieci giorni fa.

"Si tratta di uno strumento molto importante che intendo mettere a disposizione di tutta l'assemblea capitolina e anche dei cittadini" commenta a RomaToday il presidente in pectore. "Non ritengo sia uno strumento solo dell'opposizione, anche se ovviamente nasce come forma di garanzia per le minoranze, spero che tutte le forze politiche si rendano conto di quanto può essere utile ed importante per garantire piena trasparenza al procedimento amministrativo". Questi gli obiettivi, oltre alla funzione di organo di controllo.

Bocciate dal consigliere De Priamo le linee programmatiche presentate dal sindaco Gualtieri e votate in Consiglio la scorsa settimana. "Davvero deludenti - spiega ancora - si mantengono molto sui massimi sistemi, ripetono come un mantra alcune parole vedi 'la città dei 15 minuti' e la 'transizione ecologica' rispetto alle quali la vera sfida è capire come declinarle nella fragilità e complessità di Roma". Mancherebbero, è la critica, elementi di concretezza e quantificazione degli obiettivi. "Penso alla differenziata o alla riforestazione urbana" chiude De Priamo "ma anche a temi come la famiglia e l'accessibilità ai servizi pubblici". Anche sulla sicurezza urbana, tema caro al centrodestra, si dice troppo poco. "La questione è relegata a un paragrafo in fondo e risolta in poche righe".