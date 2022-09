Elezioni, la doppia vittoria di Madia salva Casu che vola in Parlamento

Il Viminale ha corretto in queste ore un errore commesso nell'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali e Andrea Casu, segretario del Pd romano, da escluso "eccellente" passa ad essere uno dei deputati dem alla Camera.

Da ieri sul sito Eligendo del ministero dell'Interno si sono susseguite una serie di modifiche ai listoni degli eletti tra Camera e Senato al plurinominale. Alcuni errori, infatti, avevano escluso candidati che avrebbero invece dovuto essere presenti. Tra i casi più eclatanti quello che ha visto la rielezione in Lombardia di Umberto Bossi, ex leader della Lega e l'esclusione in Molise di Caterina Cerroni (Pd).

Per quanto riguarda Andrea Casu, il suo "ripescaggio" avviene grazie alla doppia elezione di Marianna Madia. In Parlamento dal 2008, Madia era candidata nei collegi Lazio 1 (Roma centro) e Lazio 2 (Viterbo). Nel primo caso si trovava subito dietro a Nicola Zingaretti nel listino del plurinominale, nell'alltro invece era capolista. E secondo la legge sarà in quel collegio che verrà eletta, lasciando strada al collega Casu, alle sue spalle nel Lazio 1.

In ogni caso, il Viminale in una nota del 28 settembre "fa presente che la pubblicazione da parte del ministero dell`interno di tali notizie riveste carattere ufficioso - si legge -, in quanto la ripartizione definitiva e la successiva proclamazione ufficiale degli eletti dovrà essere effettuata - ai sensi delle disposizioni vigenti - dal predetto Ufficio Elettorale Centrale nazionale della Cassazione e dai competenti Uffici presso le Corti di Appello".

Intervenuto nella strasmissione "Gli Inascoltabili" di radio New Sound Level, il deputato Andrea Casu ha commentato così quanto accaduto: "Una cosa questa vicenda dei conteggi elettorali ce l'ha insegnata - ha detto al microfono - : avevamo mille ragioni per cambiare questa assurda legge elettorale che è incomprensibile e quello che è accaduto è la prova del 9. Così è inaccettabile. Abbiamo bisogno di una legge elettorale più semplice, spero e mi auguro che nella prossima legislatura tutte le forze politiche, visto che quello che è successo ha riguardato quasi tutti i partiti, si mettano subito al lavoro per cambiare questa assurda legge elettorale". Sul risultato elettorale del Pd, il segretario romano del partito ha poi aggiunto: "Si è fatto tutto quello che si poteva fare per costruire una coalizione di centrosinistra vincente - ha dichiarato -, sono state le scelte irresponsabili egoistiche di altri a creare questa frammentazione che ci ha impedito di essere competitivi e vincere le elezioni. Letta è venuto qui in un momento molto difficile per la nostra comunità. I problemi che Enrico Letta ha combattuto sono profondi, noi non abbiamo bisogno di un congresso per trovare un nuovo segretario in poche ore, noi abbiamo bisogno di costruire un nuovo Pd all'altezza della sfida che ci aspetta nei prossimi anni".