Andrea Casu sarà il candidato del PD alle suppletive per la Camera

Il segretario dem indicato dal partito: "Per me è una grande emozione e un grande orgoglio che premia il lavoro di tutto il partito di Roma"

Sarà Andrea Casu il candidato del Partito democratico per elezioni suppletive per il collegio di Primavalle-Battistini della Camera. L'ufficialità nella serata di ieri, con lo stesso segretario romano del PD a confermare all'agenzia DIRE: "Per me è una grande emozione e un grande orgoglio che premia il lavoro di tutto il partito di Roma". Ricordiamo che il seggio è stato lasciato libero da Emanuela del Re, deputata del M5S che è divenuta incompatibile essendo stata nominata Rappresentante Permanente della UE per il Sahel.

Casu, classe 1981, Segretario Pd Roma, guida i democratici romani dal 2017. Eletto consigliere municipale nel 2001 per la circoscrizione del Centro Storico e confermato nel 2006 con l'incarico di capogruppo. Tra il 2010 e il 2013 è diventato Coordinatore dell'Unione dei Circoli del Municipio. Con la scorsa legislatura è stato assessore alle 'Attività produttive, commercio, sicurezza, innovazione e amministrazione digitale' nella giunta di Emiliano Sciascia nel IV Municipio. In occasione del referendum costituzionale del 2006 proposto dal centrodestra, divenne tra i fondatori dell’Associazione Giovani per la Costituzione nata per combattere, al fianco di Oscar Luigi Scalfaro, la battaglia referendaria. Responsabile dei Giovani della Margherita, nel 2008 è tra i fondatori dei Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico.

Laureato in Scienze dell'Amministrazione, da professionista ha collaborato con l'assessorato alle Politiche Abitative della Regione Lazio e di quello alla 'Qualità della vita, sport e benessere' di Roma Capitale e con l'Anci per la realizzazione del Piano nazionale di azioni territoriali anticontraffazione. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo libro: 'Fare meglio con meno. Nudge per l’amministrazione digitale', nella collana Politica Studi della casa editrice Franco Angeli. Di se stesso scrive: "Tifo Toro, ho un debole per Ettore e una naturale simpatia per Paperino. Odio i muri, costruisco ponti".

Soddisfazione per la scelta di Casu è stata espressa dai candidati presidente del centrosinistra Gianluca Lanzi del municipi XI, Elio Tomassetti del municipio XII, Sabrina Giuseppetti del municipio XIII, e Marco Della Porta del municipio XIV nei quali insiste il collegio delle politiche Roma Primavalle, che comprende i quartieri Trullo, Corviale, Muratella, Pisana, Bravetta, Casalotti, Montespaccato, Aurelio, Valle Aurelia, Selva Candida, Primavalle. "Guardiamo con grande favore la scelta del partito democratico nazionale di candidare Andrea Casu, segretario della federazione di Roma, nel nostro collegio. Sarà una campagna elettorale difficile- hanno aggiunto- ma siamo convinti che con un grande lavoro di squadra del centrosinistra possiamo vincere contro una destra divisa e litigiosa".

Claudia Daconto dalla segreteria romana e componenete della direzione nazionale: "Voglio fare il mio personalissimo in bocca al lupo al segretario, il compagno di partito, l'amico fraterno Andrea CASU candidato del Partito democratico alle suppletive della Camera nel collegio 11 di Roma dove potrò votarlo e sostenerlo. Una scelta giusta per il Pd - aggiunge - doverosa per l'instancabile impegno profuso da Andrea alla guida della comunita' delle democratiche e dei democratici di Roma e che, per quanto mi lega a lui, per le battaglie, la fatica, l'incredibile intensità e bellezza di questi anni vissuti fianco a fianco, mi emoziona molto. Come giusta perche' riconosce l'esperienza, la competenze e la qualita' del suo profilo e' la scelta di Sabrina Alfonsi, donna, politica, amministratrice di grande capacità, come capolista Pd alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Due scelte importanti per il Pd, per Roma e per l'Italia".