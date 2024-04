Ancora un via libera del Tar al termovalorizzatore. Bocciati i ricorsi dei sindaci dei Castelli

Ancora un sì del Tar al termovalorizzatore di Roma. Del 4 aprile due nuove sentenze che rigettano i ricorsi dei comuni di Albano, Pomezia, Ardea, Marino e Ariccia contro il bando per il project financing. Il tribunale, rifacendosi alle precedenti sentenze del Consiglio di Stato che ha respinto le istanze degli ambientalisti, ha reputato "manifestamente infondati" i ricorsi, specie per quanto riguarda le opposizioni legate ai motivi sui poteri commissariali.

Le motivazioni del rigetto

"Entrambi i profili di asserita illegittimità lamentati dai ricorrenti sono stati già affrontati in via definitiva dal Consiglio di Stato". I Comuni contestavano in particolare che essendo stato il bando di gara pubblicato solo a novembre 2023, l’avviamento dell’impianto "sarà posticipato da ottobre 2026 a febbraio 2027 e quindi quando l’emergenza rifiuti legata all’anno giubilare (2025) sarà definitivamente conclusa".

Citando la sentenza del Consiglio di Stato del 2023, il Tar ribadisce però che "ad essere temporalmente limitato, entro il periodo di vigenza del mandato commissariale connesso all’evento giubilare", è solo il potere di adozione degli atti "ma non la loro efficacia e dunque la possibilità di portali a concreta esecuzione nel tempo, anche oltre la data del 31 dicembre 2026".

La problematica legata al traffico

E viene respinta anche la "problematica dell'impatto del traffico veicolare" sollevata dai sindaci nei ricorsi presentati. Per i giudici non solo viene "dedotta in modo assolutamente generico", ma "non sussiste, tenuto conto della larghezza delle strade provinciali interessate".

Ma soprattutto, si legge nel dispositivo, "le concrete modalità di trasporto e le eventuali alternative, anche con impiego della rete ferroviaria, dovranno essere definite in fase successiva e solo in relazione alla cantierizzazione e realizzazione dell’impianto, e in vista della sua entrata in esercizio, dovrà essere assicurata la piena compatibilità dei flussi veicolari con la situazione del traffico e della sua sicurezza, onde ogni eventuale prescrizione e limitazione troverà la propria sede provvedimentale nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto".