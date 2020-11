Roma, nasce 'Anchise': il progetto a supporto delle persone anziane in tempi di Covid-19

Supporto agli anziani al tempo del Coronavirus. È questo l’obiettivo del progetto intitolato ‘Anchise’ che il Campidoglio avvierà a partire dalla giornata di lunedì 23 novembre. Veronica Mammì: “Vogliamo che le persone anziane si sentano sostenute”.

Un numero verde attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 a cui gli anziani potranno rivolgersi per avere supporto in un momento di particolare emergenza sanitaria come quello che sta vivendo la città di Roma e il resto del Paese. Roma Capitale ha istituito un Coordinamento Emergenza COVID-19 dedicato alla terza età che partirà dalle ore 14 di lunedì: un canale di comunicazione riservato permetterà alle persone anziane in difficoltà di entrare immediatamente in contatto con gli operatori a loro dedicati. Le domande saranno prese in carico attraverso un sistema informatico di gestione delle richieste e in funzione dei bisogni rilevati.

L’azione, portata avanti sotto la regia del Dipartimento Politiche Sociali in raccordo con i servizi sociali dei Municipi e in rete con Protezione Civile, Farmacap ed enti operanti sul territorio cittadino, si svilupperà attraverso interventi mirati e personalizzati.

Tra questi, la distribuzione di generi di prima necessità e farmaci a domicilio, così come altri percorsi di presa in carico necessaria in base ai bisogni di ciascuno, tra cui informazione, telecompagnia e teleassistenza per supporto psicologico e sociale. Il numero verde è: 800938873

“La nuova squadra che mettiamo al fianco delle persone anziane della città rappresenta per questa Amministrazione un servizio fondamentale. Vogliamo che le persone anziane si sentano concretamente sostenute, accolte, ascoltate e supportate nelle loro esigenze specifiche. Vogliamo essere al loro fianco dal punto di vista dell’assistenza sociosanitaria, ma anche dal punto di vista emotivo, per contrastare il rischio di isolamento, difficoltà quotidiane e solitudine. Ringrazio il Dipartimento Politiche Sociali e tutti coloro che contribuiranno al servizio”, ha commentato l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

“Le persone anziane sono al centro dell’attenzione di questa Amministrazione. Vogliamo essere concretamente al loro fianco, in una fase storica in cui la pandemia in corso può determinare proprio per loro le maggiori difficoltà, non solo dal punto di vista sociosanitario ma anche psicologico, come può essere la solitudine” ha aggiunto Raggi.