Il sistema informatico del Comune riparte. Negli uffici 6mila cambi di residenza da recuperare

Il ritardo più forte si registra sui cambi di residenza, nei municipi sono circa 6mila le richieste rimaste inevase in seguito al bug informatico che ha colpito una parte del sistema informatico di Roma Capitale paralizzando anagrafe e stato civile. Sul resto gli uffici hanno lavorato attivando procedure di emergenza che hanno consentito la regolare erogazione degli atti inderogabili: nascita e morte, quelli relativi ai matrimoni. Manca solo la parte conclusiva della registrazione che comunque non ha impedito esequie, celebrazioni e l’uscita dagli ospedali dei nuovi nati. E anche sulle liste elettorali per le prossime europee si lavora a ritmi serrati affinché tutto si svolga senza intoppi.

La tempesta informatica che ha colpito il Comune sembra alle spalle. Nel week end il fermo tecnico operativo del sistema ha permesso la completa migrazione dei dati su un nuovo database. Un’operazione complessa che dovrebbe aver risolto le criticità che per tre settimane hanno messo a dura prova uffici e dipendenti. La pazienza dei cittadini.

Cosa è successo al sistema informatico di Roma Capitale

A spiegare nel dettaglio quanto accaduto al sistema informatico di Roma Capitale è stato il direttore del Dipartimento Transizione Digitale, Enrico Colaiacovo. “Abbiamo riscontrato messaggi di errore sulla piattaforma Oracle, quella su cui risiedono i database capitolini, e un bug software. La società ha effettuato una patch, ossia una correzione del bug ma non è bastato. In questa fase siamo tuttavia riusciti a non compromettere la consistenza dei dati” ha detto in commissione innovazione tecnologica. “Per giorni abbiamo analizzato query e configurazioni, messaggi di log. Anche Oracle sinora non è stata in grado di darci evidenza di quello che è stato il problema. Per questa ragione abbiamo deciso di pianificare la migrazione dell’intero database in una nuova istanza Oracle immune dalle inconsistenze di quella precedente. Lo abbiamo fatto con una programmazione che fosse il meno impattante possibile”. Nel fine settimana è stata completata la migrazione dei dati, sono stati effettuati i test e operazioni di verifica. “I sistemi sono stati riaccesi, da stamattina sono in esercizio e stiamo monitorando la correttezza delle operazioni e le performance”.

I dati di Roma Capitale in sicurezza

“L’operazione è andata bene. È stato trasmigrato il database, assicurando la totale sicurezza dei dati” ha confermato l’assessore al Personale, Andrea Catarci. “Con grande sforzo, lavorando anche pratiche a mano, i dipendenti hanno evitato il blocco totale dei servizi. Atti di nascita, morte e matrimoni sono stati regolarmente garantiti. Il rischio, nei primi giorni, è che l’elevato stress a cui i sistemi saranno sottoposti potrebbero causare cadute” ha avvertito l’assessore fiducioso che la macchina capitolina riuscirà a recuperare in tempo i cambi di residenza rimasti sospesi e completare correttamente le liste elettorali in vista delle prossime elezioni europee.

Le liste elettorali

La road map per arrivare alle urne senza intoppi è serrata. “Il sistema sembra ripartito sotto ogni suo segmento operativo, anagrafico e di stato civile. Faremo comunque un check capillare. Già stamattina - ha assicurato il direttore del dipartimento dei servizi delegati, Gaetano Altamura - partirà una circolare verso i municipi che dovranno recuperare iscrizioni e cancellazioni anagrafiche”. Tra il 23 e il 25 aprile ci sarà la prima revisione delle liste elettorali, un’altra in via straordinaria sarà effettuata tra il 10 e il 15 maggio. “Ragionevolmente contiamo di chiudere tutte le posizioni” ha ribadito il direttore.

Le opposizioni

Negli uffici è scattata la corsa contro il tempo. Intanto le opposizioni chiedono ulteriori chiarimenti e lumi sul futuro delle infrastrutture tecnologiche. “La città ha vissuto un blocco totale, assurdo per una capitale europea” ha commentato il consigliere della Lega, Fabrizio Santori. "Dopo tre settimane di malfunzionamenti e di blocchi, sarebbe opportuno, urgente e auspicabile che i servizi di Anagrafe e di Stato Civile tornino finalmente a funzionare. Alla base delle problematiche riscontrate in questo lasso di tempo, vi è certamente un'infrastruttura tecnologica assolutamente insufficiente a trattare una mole di dati così ingente e complessa come quella dell'Anagrafe e dello Stato Civile della Capitale d'Italia. Un vero e proprio 'gigante con i piedi di argilla' che va adeguato al servizio erogato e su cui il Campidoglio dovrebbe effettuare investimenti massicci al fine di scongiurare in futuro le enormi difficoltà operative a cui hanno dovuto far fronte gli ufficiali d'anagrafe e di stato civile e gli evidenti disagi patiti dagli utenti in questi giorni. L'auspicio è che la Giunta Gualtieri rifletta seriamente su questo punto e si attivi al più presto in tal senso. D'altronde, non serve a nulla parlare del 5g a Roma se poi non si è in grado di emettere certificati anagrafici" ha commentato a margine l'ex assessore al Personale, Antonio De Santis.