Opere urbanistiche affidate senza gara o non completate. L'Anac ha messo nel mirino Roma Capitale

Anac, l'agenzia nazionale anticorruzione, ha messo gli occhi sulle procedure di appalto per l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo da parte del Comune di Roma. Un'istruttoria partita nel dicembre 2018 che riguarda 502 convenzioni per un valore complessivo da capogiro: 2 miliardi e mezzo di euro.

L'Anac mette nel mirino le opere urbanistiche di Roma

Le opere, messe sotto la lente d'ingrandimento dell'Anac, come si legge nella relazione annuale riferita al 2023 "risultavano in parte non completate e/o connotate da criticità". Criticità per lo più dovute al rispetto delle procedure di aggiudicazione e allo stato di attuazione delle convenzioni urbanistiche. Nel documento viene scritto che "è emerso il protrarsi di problematiche relativamente ad alcuni strumenti urbanistici" con una serie di vicende (anche fallimenti dei soggetti attuatori ed esecutori) che "non hanno consentito il perfezionamento delle operazioni di collaudo e l'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministrazione capitolina".

Tutto nasce dai Consorzi di recupero urbano

Da quello che è possibile apprendere, il "casus belli" è il modo in cui hanno operato le ACRU (Associazioni Consortili di Recupero Urbano) tra i primi anni Duemila fino al 2016. Queste associazioni, composte per lo più da cittadini residenti nelle cosiddette "zone O", cioè aree nate abusivamente ai margini della città, hanno avuto la possibilità di realizzare direttamente le opere a scomputo, sia primarie sia secondarie, senza seguire la normativa nazionale sugli appalti pubblici. In sostanza le ACRU raccoglievano gli oneri urbanistici ricadenti nei quartieri e procedevano ad affidare direttamente sia la progettazione sia i lavori veri e propri. Strade, marciapiedi, parcheggi, anche edifici scolastici o altre strutture previste dalla convenzione sono state portate a termine con questa modalità.

NEL 2022 - Riqualificare le periferie: il Campidoglio riallaccia il dialogo con i consorzi di recupero

Documenti persi o inesistenti

A occuparsi di questi procedimenti era il dipartimento periferie, strumento soppresso dalla giunta Raggi nel 2017. Le competenze passarono al dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica, ma al passaggio di consegne non è seguita una completa e puntuale trasmissione delle carte. Montagne di documenti sparsi in vari uffici, a volte nemmeno esistenti o comunque introvabili e che l'attuale amministrazione, guidata da Roberto Gualtieri, come è stato già fatto sapere ad Anac, difficilmente riuscirà a recuperare. Almeno in maggior parte.

Anac: "Il Comune eserciti il suo potere di controllo"

"L'amministrazione - contesta Anac - nel tempo, ha spesso fatto riferimento all’operato dei soggetti attuatori, individuati quali responsabili, senza tuttavia documentare le specifiche verifiche svolte in ordine alla correttezza delle stesse. In particolare, è emersa una diffusa carenza di controlli, risultando, altresì, non documentate le verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti nei riguardi dei soggetti aggiudicatari. Riguardo all’ulteriore approfondimento, concernente la fase di esecuzione delle convenzioni urbanistiche, ed in particolare, del collaudo delle opere, l’Autorità ha preso atto della prosecuzione delle varie iniziative realizzate dal Comune in esito della citata delibera Anac (quella di dicembre 2018, ndr), pur rilevando il ricorrere di difficoltà, da parte del competente dipartimento, per la ricostruzione dello stato di avanzamento di tutte le opere". Anac ha così dato a Roma Capitale fino al 31 luglio per stilare una nuova relazine "raccomandando al Comune di proseguire col massimo impegno nello svolgimento delle attività connesse all'iter attuativo delle convenzioni e nell'esercizio del potere di controllo".

Lo scontro tra Consorzi e Comune

Già nel 2019 la giunta capitolina, su spinta dell'allora assessore all'urbanistica Luca Montuori, aveva messo mano al regolamento chiedendo alle ACRU di strutturarsi come vere e proprie stazioni appaltanti, soggetti giuridici riconosciuti e non più semplici associazioni. Una delibera contestata aspramente da praticamente tutte le ACRU esistenti, circa un centinaio, che annunciarono di voler versare tutti i soldi destinati alle opere nelle casse del Comune. Nemmeno le modifiche apportate nel 2021, dopo la bocciatura in commissione urbanistica e il mancato passaggio in aula, servirono a sbloccare la situazione.

Decine di milioni di euro bloccati

Nel 2019 risultavano ferme 14 opere già progettate e passate in conferenza dei servizi che ammontano a 10 milioni di euro e altri 50 milioni di euro di opere ancora da progettare fermi nelle casse dei consorzi. Ad oggi, il dipartimento urbanistica ha già chiesto e in parte ottenuto il trasferimento nella tesoreria capitolina di questi fondi, per poter procedere alla messa a terra dei cantieri. Un iter iniziato da circa due anni (quando l'istruttoria Anac era già in corso) e che a gennaio di quest'anno ha portato l'assessore Maurizio Veloccia ad annunciare lo sblocco di 25 milioni di euro di interventi nelle periferie ex abusive: da Fosso dell'Osa (1,6 milioni) a Tragliatella ( 1,1 milioni) a Cava Pace (1,3 milioni). Ma anche a Centrone, Lucrezia Romana, Vermicino, Madonnetta-Macchia Palocco, Piana del Sole, Massimina, Villaggio Prenestino, Pian del Marmo, Castel di Leva.