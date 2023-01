Bastano 117mila euro per ampliare il parco di Tor Fiscale

Il municipio VII vuole ampliare il parco di Tor Fiscale. E per farlo ha chiesto al Campidoglio di recuperare un vecchio provvedimento, risalente ad oltre vent’anni fa, che consentirebbe al comune di dar seguito a quest’intenzione.

L'accordo avviato 20 anni fa

“Venti anni fa Roma Capitale si era impegnata ad acquisire dalla fondazione Gerini l’area che separe il parco gestito dal municipio e la Torre del Fiscale” ha spiegato a Romatoday il presidente del municipio VII Francesco Laddaga. Il comune aveva infatti chiesto al privato di concedere temporaneamente il sedime per realizzare la ciclabile ed in cambio, successivamente, l’amministrazione avrebbe provveduto a comprare l’area verde attigua. “La ciclabile è stata realizzata ed aperta al pubblico ma quell'area,che invece sarebbe molto utile anche per connettere due parchi - ha sottolineato Laddaga - è rimasta al privato”. Si tratta d’una superficie di circa tre ettari, oggi recintata, che si sviluppa tra le vestigia romane e la ferrovia.

L'idea che piace al Comune

La questione è stata affrontata dalla commissione ambiente di Roma Capitale. “La questione che arriva dal presidente Laddaga è importante e condivisibile, perché consentirebbe all’amministrazione di creare una migliore connessione tra due parchi e quindi di moltiplicare il verde a disposizione dei cittadini” ha spiegato Giammarco Palmieri, il presidente della commissione. I due parchi, pur confinando tra loro, sono oggi collegati in maniera tutt’altro che agevole.

I vantaggi nell'acquisizione dello spazio verde

Oggi, lo spazio in mano alla fondazione Gerini, è recintato e quindi acquisirlo al patrimonio cittadino, finirebbe col mettere a disposizione del pubblico una maggiore porzione di verde. L’acquisizione di quell'area, che nel 2002 era stata stimata in 228milioni di vecchie lire, permetterebbe di riconquistare uno spazio doppiamente utile. Da una parte, infatti, consentirebbe di ampliare il parco di Tor Fiscale; dall'altra permetterebbe di facilitare la sua connessione ciclopedonale con il vicino parco degli Acquedotti, oggi affidata ad un percorso tortuoso. Una connessione da migliorare anche per garantire la successiva realizzazione del cosiddetto Asse degli Acquedotti.

Un atto rimasto nei cassetti

Rispetto agli accordi presi oltre 20 anni fa, e contenuti nel documento portato in commissione, il costo richiesto dal privato non ha subito delle modifiche. “Ho avuto già un’interlocuzione con la fondazione Gerini e si sono dichiarati disponibili a vendere il terreno per 117mila euro, quindi senza alcun incremento rispetto al prezzo stimato oltre due decenni fa” ha spiegato Laddaga. Ed il Campidoglio cosa ne pensa? “La commissione ha ribadito la volontà di dare seguito alla determina dirigenziale del 2002, incomprensibilmente mai applicata” ha dichiarato Giammarco Gualtieri. Ai tecnici dei dipartimenti il modo di comprendere quale sia l’iter da seguire per mandare in porto l’operazione.