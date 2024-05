Amianto nell'ex clinica Villa Tiburtina, attivisti in protesta: "C'è qualcosa che non torna nella vicenda"

Gli attivisti e i residenti di Casal de Pazzi non ci stanno, i lavori nell'ex clinica Villa Tiburtina devono partire. La loro protesta arriva dopo il blocco del cantiere in seguito al ritrovamento di amianto nell'immobile. Un duro colpo per la nuova casa di comunità a Casal dei Pazzi i cui tempi di realizzazione si allungano inevitabilmente.

L'ex presidio sanitario, un poliambulatorio che ospitava anche una sede della Asl Roma 2 rimasto aperto in via Casal dei Pazzi 16 fino al 2012, dovrà attendere il riavvio dei lavori almeno fino a metà giugno come fa sapere, in una nota, l'Asl Roma 2. La ditta incaricata, infatti, "ha eseguito una serie di verifiche sul fabbricato e, a seguito dei risultati dei campioni sottoposti ad indagine analitica, ha comunicato il rinvenimento dell'amianto".

Una doccia gelata per i residenti e per il comitato Riapriamo Villa Tiburtina, oggi sceso in strada con fumogeni e striscioni: "Questa mattina a Villa Tiburtina per denunciare la situazione di stallo per i lavori nella struttura. Il quartiere ha bisogno di risposte". E poi ancora: "Il quartiere ha iniziato la battaglia per la sua riapertura quattro anni fa, in pieno Covid, mentre la politica si stracciava le vesti per dire che la sanità pubblica è un valore, che si sarebbero spesi miliardi per presidi territoriali permanenti, che i processi partecipativi sarebbero stati alla base di qualsiasi intervento".

"Prendiamo in parola queste dichiarazioni, e iniziamo a chiedere per Rebibbia e Ponte Mammolo quello che viene scritto su carta in tante leggi: un presidio territoriale pubblico, perché qui è assente; un piano serio e trasparente per la sua riapertura; un processo partecipato per la pianificazione socio-sanitaria tra la ASL, il IV Municipio, la Regione Lazio, le istituzioni locali come scuole e centri anziani, i comitati e le associazioni".

Da quel momento, inizia un percorso a ostacoli. "Villa Tiburtina viene inserita nell'elenco delle case di comunità PNRR ma ogni informazione è frammentata e viene recuperata con grande fatica. Non è stato messo in piedi nessun processo partecipato. L'unico coinvolgimento del quartiere è avvenuto attraverso lo sforzo della campagna e dello Sportello Sanitario Mammut. - dicono ancora - I conti non tornano. Perchè la partecipazione viene ostacolata in questo modo? Come mai tutte le indicazioni contenute nella missione 6c1 del PNRR non vengono attuate nel caso di Villa Tiburtina? Dopo 4 anni, adesso siamo a un bivio. I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare, ma non si sa quando. Villa Tiburtina dovrebbe riaprire, ma non si sa con quale personale. Dovrebbe essere un polo sanitario pubblico, ma non si sa se ci saranno anche delle convenzioni con privati. C'è bisogno di risposte"