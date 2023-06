Amianto nell'aria, chiude la sede dei vigili

I vigili urbani del Centro storico restano senza sede. La presenza di amianto nei pavimenti, e in qualche caso anche sotto forma di particelle libere nell'aria, ha costretto alla chiusura dei locali che ospitano il gruppo in via della Greca. Gli agenti verranno momentaneamente trasferiti presso il Comando generale o in altre sedi dello stesso gruppo. L'eternit è stato rilevato durante attività di manutenzione ordinaria degli stabili.

"In determinati punti, lo stato d'uso della pavimentazione ha evidenziato la presenza di materiali da sottoporre a verifica" rende noto il Comando generale in una nota. "Constatata la presenza di amianto in alcuni dei locali interessati dai prelievi preventivi effettuati, sono state interdette le aree ed è stata disposta la campionatura dell'aria dei locali stessi per verificare la presenza di particelle in stato libero. A seguito di tale analisi svolta dal Comando è stata rilevata la presenza di particelle solo in alcune stanze già interdette".

A scopo precauzionale, in attesa della definizione delle misure di sicurezza del caso a tutela della salute del personale, "è stata avviata una campionatura dell'aria di tutta la sede". Nel frattempo lo stabile resterà chiuso e i vigili, come comunicato dal comandante del I gruppo Stefano Napoli, "dovranno prestare il turno di lavoro presso il Comando del Corpo, dove effettuera? le timbrature e rimarra? a disposizione presso la Ex Sala Mensa".

È polemica dai sindacati

Critici sull'accaduto i sindacati di categoria. "Si richiede un informativa completa su quanto riscontrato e sui successivi interventi anche relativamente alla bonifica dei locali, all'organizzazione logistica del personale e alle misure a salvaguardia della salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori" scrivono in una nota Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. "Vista la delicatezza del tema si rimane in attesa di urgentissimo riscontro".

"Corpo allo sbando"

"Quando parliamo di Corpo allo sbando, di calo di efficienza pianificazione, di mancanza di agenti e ufficiali, e dell'insufficienza dei numeri di soluzioni tampone, che prevedono un adeguamento di soli 690 funzionari ed 800 agenti a fronte di una carenza di 3000 unità, puntualmente i fatti vengono a darci ragione" denuncia Marco Milani segretario romano del Sulpl. "Ci accorgiamo oggi che la sede del I gruppo centro storico, il più prestigioso di Roma con affaccio sul Circo Massimo, deve essere chiuso per pericolo amianto. Lasciamo solo immaginare quale possa essere la situazione nelle periferie".

"Bene il tempestivo intervento del Comando ma restiamo preoccupati per la sicurezza dei colleghi e pretenderemo la massima trasparenza e tutte le informazioni utili a tutela della salute dei lavoratori" scrive in nota Mirko Anconitani della Uil Fpl. "Come Uil avevamo segnalato da anni la fatiscenza e la non conformità degli ambienti di lavoro di via della Greca 5, chiedendo ai comandanti che negli anni si sono succeduti, interventi di riparazione e ristrutturazione della sede, ci fu risposto 'interverremo quando avremo i fondi'. L’amministrazione ora lanci un piano straordinario di sopralluoghi ed interventi di manutenzione degli stabili dell'Ente, troppo spesso non conformi a quanto disposto dalla normativa a tutela della salute dei dipendenti oltre che dei cittadini che quotidianamente li frequentano".