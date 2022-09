Amianto nelle scuole: al via il piano di rimozione in oltre 100 istituti di Roma e provincia

Quasi 10 milioni di euro dalla regione, reperiti dal fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, per rimuovere l'amianto in oltre 100 scuole di Roma e provincia. E' quanto prevede il programma di interventi illustrato a Palazzo Valentini il 13 settembre e reso noto dal Campidoglio.

I numeri del pianto anti-amianto

Il piano di rimozione del pericoloso materiale riguarderà 48 istitui scolastici del quadrante nord del territorio comunale, 41 del quadrante sud e 22 del quadrante est, con 77 che si trovano invece all'interno del comune. Un investimento rilevante che prevede interventi da 5.000 euro fino a 1 milione di euro in esattamente 111 scuole e che si affianca ai 130 milioni di fondi Pnrr per oltre 170 interventi di messa in sicurezza di scuole su Roma e provincia e agli altri fondi destinati all’efficientamento energetico di decine di istituti scolastici nel territorio metropolitano.

Gli investimenti maggiori

Gli interventi di maggiore impatto, con investimenti rilevanti, interesseranno il liceo Montale a Bravetta (1 milione), il Tacito in zona Trionfale (960mila), l'Archimede-Pacinotti al Nuovo Salario (780mila), il "via Domizia Lucilla" a via Lombroso (680mila), l'istituto superiore di piazza della Resistenza a Monterotondo (540mila), il "Federico Caffè" in via Fonteiana (500mila) e il "Kennedy" in via Fabrizi (500mila).

Il resto degli interventi

Di seguito, con importi leggermente più bassi, ecco gli interventi al Sarandì del Tufello (460mila), la succursale del Von Neumann a Monti Tiburtini (320mila), il "Lucrezio Caro" in via Venezuela (330mila), il "Pasteur" al trionfale (300mila), il Tasso in via Sicilia e il Righi in via Campania (260mila per entrambi) e la succursale del Galileo Galilei a Santa Marinella (205mila).

Cantieri entro marzo 2023

L'obiettivo della Città Metropolitana, il cui sindaco è Roberto Gualtieri, è aprire i cantieri nel primo trimestre del 2023 "dopo un’accurata attività di ricognizione a cura degli uffici del dipartimento politiche educative, edilizia scolastica e formazione professionale" fanno sapere da Palazzo Valentini. "Lo strumento è quello dell’Accordo Quadro, già utilizzato più volte nell’ambito della gestione del patrimonio scolastico - prosegue la nota - come con i progetti finanziati dal Pnrr, perché garantisce maggiore rapidità ed efficacia lungo il percorso di aggiudicazione degli appalti. Tutti gli interventi di rimozione dell’amianto dovranno essere integrati con la natura degli edifici, talvolta anche di importante valore storico e risultare migliorativi della loro condizione complessiva, ricorrendo alle diverse tipologie di bonifica previste dalla normativa vigente".

“Insieme alla Regione garantiamo la sicurezza di studenti, insegnanti e operatori – ha spiegato Roberto Gualtieri – andando a riqualificare uno dei settori più delicati e importanti per i cittadini.