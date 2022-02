Sinistra Civica Ecologista fa sul serio: "La buona amministrazione non basta, serve patto di cittadinanza"

Siglare un patto di cittadinanza perché non basta il buon governo. Occorre una spinta popolare per affrontare le sfide che si stagliano sull'orizzonte di Roma senza lasciare nessuno indietro. E' questo il senso della tre giorni di Sinistra Civica Ecologista che parte venerdì 4 febbraio e si conclude domenica 6, tra incontri in Campidoglio, tavoli tematici e punti d'ascolto in circa sedici piazze.

Tutto ciò nell'ambito dei primi 100 giorni della giunta guidata da Roberto Gualtieri, con un bilancio previsionale appena approvato e il lavoro su Pnrr, Giubileo 2025 e candidatura all'Expo 2030 che entra nel vivo. Tra i promotori della tre giorni c'è Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII e da oltre un anno animatore della Sinistra Civica Ecologista romana, da tempo a lavoro anche per la costruzione di una rete regionale e nazionale di esperienze civiche gemelle

Ciaccheri, ci racconti il programma del fine settimana che sta per iniziare.

"Venerdì alle 14 avremo una conferenza stampa in Campidoglio, nella sala 'Laudato Sì', insieme all'assessore Andrea Catarci, ai nostri consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, al consigliere di Città Metropolitana Roberto Eufemia e Milena Grassadonia, attivista per i diritti civili. Lanceremo l'iniziativa 'TrasformAzioni' e presenteremo gli esiti di un sondaggio fatto sulle urgenze della città, che ci aiuterà a comprendere le priorità dei romani sulle linee di condotta da seguire e anche quale sia la valutazione di questi primi 100 giorni. Sabato 5 saremo in numerose piazze della città, anche nei quartieri dove ultimamente la sinistra ha fatto più fatica. Domenica chiudiamo a via Libetta, con ospite Gualtieri, dove lavoreremo su diversi tavoli tematici che fanno parte del lavoro svolto nei municipi e in assemblea capitolina, contribuendo così, con proposte autonome, all’amministrazione della città. Sarà un momento importante per l’alleanza politica che c’è in Campidoglio e nei Municipi"

A proposito di municipi, in alcuni di questi (per esempio Montesacro e Flaminio) le cose non sono andate bene sin dall'inizio per voi. La coalizione ha scricchiolato pesantemente dal primo consiglio, fino a rompersi. Com'è la situazione oggi?

"Stiamo consolidando una rete di amministratori locali che è stata incaricata di rinnovare la sinistra in questa città. In III e in XV abbiamo questioni politiche aperte con i presidenti e non ancora risolte. Roma esce dalla pandemia, c'è una crisi economica e sociale reale, alla porta c’è la spinta della destra che lavora sulla frammentazione e sull'egoismo sociale. Se il problema non si è sciolto in III, in XV o in altri municipi, noi continuiamo col nostro lavoro perché non ci basta lo spazio dato dalle istituzioni e non possiamo perdere tempo. Ci sono le vertenze popolari da ascoltare, i movimenti dell'abitare, quelli studenteschi. A Roma c’è un rinnovato dinamismo sociale, noi dobbiamo starci dentro. È il nostro dna".

Facciamo un passo indietro: ha citato un sondaggio. Si può anticipare qualcosa?

"Non posso entrare nel dettaglio dei risultati, anche perché sono ancora in fase di elaborazione, ma posso dire sicuramente che viene fuori l'idea di una città che ha come priorità la cura di prossimità, quindi la cura delle strade e la raccolta puntuale dei rifiuti. Di sicuro emerge anche una grande aspettativa nei confronti della nuova amministrazione".

Riprendendo il discorso dei movimenti sociali di nuovo in piazza, sul diritto all'abitare crede che l'amministrazione stia muovendo i passi giusti?

"Roma ha una grande disponibilità di patrimonio abitativo inutilizzato da assegnare, sia pubblico sia da acquisire. L’unica linea possibile da tenere, sia per le occupazioni sia per gli sfrattati, è che il principio minimo sia il passaggio da casa a casa. Non si può fare diversamente. Per questo serve tempo necessario e nessuna precipitazione. L'amministrazione Gualtieri ha esplicitato questo punto, noi anche ci lavoreremo proponendo di costruire a Roma gli Stati Generali dell'abitare, una discussione pubblica su una nuova politica della casa. Nel mio municipio abbiamo dimostrato con via del Caravaggio che il metodo esiste anche nei casi più difficili. si può e si deve fare".

Venerdì sarà presente l'assessore alla Partecipazione, Andrea Catarci. Quello del coinvolgimento dei romani ci sembra un punto fondamentale sul quale anche voi battete molto.

"Sì. Siamo in una fase nuova, Roma si prepara ad appuntamenti importanti e come parte di una coalizione che governa crediamo non sia più sufficiente la buona amministrazione. Bisogna imprimere un moto di partecipazione vero, provare a rilanciare la necessità di un presidio territoriale, mettendo la voce della città dentro il progetto di comunità politica che abbiamo per Roma. Non bastano i presidi istituzionali, ci vogliono 'casematte' nei territori per curare una città che esce dalla pandemia, contare su interpreti che raccolgano gli umori e affrontino, non evitino, i conflitti. Questi fanno parte della democrazia. E coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni importanti".

Per esempio?

"In primavera si rinnovano i contratti delle principali municipalizzate romane. Ecco, in questo percorso bisogna tirare dentro le persone, riconoscendo una rappresentanza all'interno dei consigli d'amministrazione. Basta con i referendum online che hanno caratterizzato la stagione politica precedente, dobbiamo tirare dentro i cittadini nelle strategie amministrative, costituire poli civici nei quartieri sfruttando il patrimonio pubblico comunale, ad oggi vuoti, da riempire con i contenuti".

Visto che sono passati 100 giorni dall'inizio della nuova amministrazione, è il caso di tirare le somme. Qual è il suo giudizio?

"Questa amministrazione si è trovata ad affrontare l’inizio di una nuova stagione in coincidenza con uno spaccato storico per questa città dettato dalla pandemia. Quello che ci aspettiamo, nella costruzione del nostro progetto, è che oltre al rimettere in carreggiata il lavoro delle istituzioni, si sappia interpretare correttamente questa fase affrontando le sfide che l'attualità ti propone. Penso alla transizione ecologica: bisogna prendersi carico della questione ambientale. Usciamo da 100 giorni di pulizia straordinaria e dal tentativo di ridare normalità alla città, ma bisogna scegliere anche strade rivoluzionarie quando si parla di mobilità, strategie nette sui grandi temi. Avremo appuntamenti importanti nei prossimi anni, ma ora bisogna dotarsi di una piattaforma di partecipazione che coinvolga le comunità territoriali. Il percorso verso Roma 2030 dev'essere percepito dai romani come una questione che li riguarda fin dall'inizio, non solo durante l'ultimo miglio".