Ambulanti sul piede di guerra: il sindacato impugnerà il bando di Roma Capitale

Si andrà in tribunale e poi, forse, nelle piazze. Gli ambulanti di Roma promettono battaglia contro il nuovo bando che riguarderà 12.000 licenze di vendita, con concessione di suolo pubblico, che verranno assegnate entro la fine del 2025. Parliamo di quei commercianti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e nelle rotazioni di Roma Capitale. Gli ambulanti incontreranno l'assessora alle attività Produttive, Monica Lucarelli, il 19 giugno per un tavolo di confronto. Intanto già ieri, martedì 4 giugno, una delegazione dei commercianti delle bancarelle a rotazione si è presentata fuori dal dipartimento attività produttive. Le mobilitazioni, a quanto pare, sono già iniziate.

Il bando finirà in tribunale

Una cosa è certa: gli ambulanti impugneranno il futuro bando. Lo ha fatto sapere in una nota scritta anche al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’assessora, Monica Lucarelli, il sindacato Ana Ugl. L’associazione giudica “gravissima” la decisione del Campidoglio perché getterebbe “nel baratro una intera categoria che già vive gli effetti della crisi conseguente alla pandemia, alla esplosione delle vendite on-line, alla concorrenza delle grandi strutture di vendita e della grande distribuzione, al calo dei consumi ed alla perdita del potere di acquisto delle famiglie ed all’aumento dei costi di gestione”.

Tutto ruota intorno alla direttiva Bolkestein e al ddl Concorrenza. La prima impone, infatti, di mandare a gara quei servizi laddove ci sia “scarsità di risorse”. Il ddl Concorrenza, dal canto suo, mira a salvaguardare le concessioni in essere al 31 dicembre 2020, prevedendone il rinnovo fino al 2032. Il Comune di Roma ha invece deciso di avvalersi della proroga “solo” fino al 2025, anno entro il quale verrà bandita la nuova gara. Gli ambulanti non solo contestano questa scelta di Roma ma sostengono che la direttiva Bolkestein non vada applicata alla loro categoria: negli ultimi due anni hanno chiuso, solo nel Lazio, 4.000 attività e, sostiene l'Ana Ugl, ci sono centinaia di postazioni vuote in tutta Roma. Due elementi che, sempre secondo l’associazione, testimonierebbero come la “risorsa”, quindi i posteggi per gli ambulanti, almeno nella Capitale, non sia scarsa, anzi.

L’incontro in Campidoglio

Martedì 4 giugno, nel tardo pomeriggio, ambulanti delle bancarelle a rotazione si sono ritrovati fuori dal dipartimento attività produttive di Roma. L’obiettivo dei circa 30 commercianti presenti era avere rassicurazioni in vista del bando. Dopo minuti di attesa, una delegazione è stata ricevuta dall’assessora Lucarelli. Fonti interne al Campidoglio dicono che i manifestanti sono stati rassicurati su quanto accadrà in futuro. Dai rappresentanti di categoria, invece, la narrazione è diametralmente opposta. Le preoccupazioni permangono ed è sempre più forte la richiesta di rinnovare le licenze fino al 2032.

Il bando verrà impugnato

L’Ana Ugl, nella nota al sindaco Gualtieri, è stata chiara. Il bando verrà impugnato al Tar del Lazio. Poi, se questo non dovesse bastare, verranno organizzate anche proteste di piazza. “La vostra decisione – scrivono il presidente di Ana, Ivano Zonetti, e il segretario, Marrigo Rosato, rivolgendosi direttamente a Gualtieri e Lucarelli - si pone in palese contrasto con le decisioni di altre grandi città anche a guida del Partito democratico (Napoli, Firenze, Torino, Caserta, Modena, Caserta, e molte altre) ed intere Regioni d’Italia (la Toscana, l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria, la Campania ed altre) che hanno deciso di rinnovare le concessioni degli ambulanti fino al 31 dicembre 2032. Per queste ragioni vi comunichiamo che reagiremo con ogni mezzo contro questa decisione e vi informiamo che adiremo le vie legali a tutela dei nostri associati e degli ambulanti di Roma Capitale”.

"Questa arroganza che vede la Capitale d’Italia andare contro una norma nazionale specifica, voluta fortemente dal Governo, per salvaguardare la sopravvivenza della categoria degli ambulanti in rispetto della Costituzione Italiana e alla tutela dei valori sociali - aggiungono, in una nota, i vertici Nazionali di Ana Ugl, Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Marrigo Rosato - ci impone di agire a tutti i livelli, cominciando da quello Legale, fino, se servirà alla protesta in piazza".