Sugli ambulanti Lucarelli tira dritto: il municipio I rischia il commissariamento. Scontro in commissione

“Me sembra una commissione surreale”. “È chiarissimo, basta leggere con attenzione”. “Vediamo se regge, qualcuno gli atti li dovrà fare”. Sono solo frasi sparse dell’ultima seduta della commissione commercio del Comune di Roma, chiamata a discutere della direttiva Bolkestein e dei futuri bandi per ambulanti, da quello “tipo” del Comune di Roma a quelli particolari di ogni municipio. Una commissione che ha visto un nuovo scontro, dopo quello di ottobre 2023, tra il presidente Andrea Alemanni e l’assessora allle attività produttive di Roma, Monica Lucarelli.

La commissione commercio

La discussione verteva su un solo punto: le nuove licenze per gli ambulanti. Dopo la bacchettata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Governo Meloni, l’assessora Lucarelli, come detto a RomaToday, ha ribadito che il Campidoglio disapplicherà un comma della nuova legge sulla concorrenza, in particolare quello che proroga le licenze degli ambulanti di 12 anni. Non solo. L’assessora, di fronte agli assessori al commercio di tutti i municipi, ha ribadito che entro la fine dell’anno ci sarà un nuovo bando. Prima, però, serve avere il piano del commercio dei singoli municipi entro il 31 gennaio 2024. Ad oggi, si è detto in commissione, ne mancano ancora tre all’appello: I, II e III, ovvero i territori maggiormente coinvolti dal commercio su strada.

Subito scontro

Alemanni, dopo l’intervento della Lucarelli, ha subito mostrato forti perplessità sulla disapplicazione del comma 4 dell’articolo 11 della legge sulla concorrenza. Si tratta dello stesso comma disapplicato dall’ex sindaca Virginia Raggi, citata anche dallo stesso Mattarella. “Non si può prendere un legge e disapplicarne una parte – ha detto Alemanni – o la si applica tutta oppure no”. Affermazione, questa, respinta sia dalla Lucarelli che dal direttore del dipartimento attività produttive, Francesco Paciello. Sia perché l’ex sindaca grillina aveva fatto lo stesso trovando anche “l’appoggio” del Consiglio di Stato e sia perché, ha detto semplicemente Paciello, la legge lo permette. “Non si applica la parte della norma che è in contrasto con le direttive europee” ha detto il direttore.

Non convince

Questa spiegazione, però, non ha convinto Alemanni e neanche l’assessore del I Municipio Scatà. Quest’ultimo, inoltre, riferendosi ad un altro passaggio della legge sulla concorrenza, chiedeva come mai non si volesse sfruttare anche il 2025 per pubblicare il bando, avanzando anche una presunta incompatibilità con la discapplicazione del comma 4. Una domanda importante per il I Municipio che è tra quelli che non ha ancora presentato il piano. “La norma della scadenza al 2025 serve come copertura per non avere interruzioni del servizio – ha sottolineato Paciello - fino a che non si è chiuso l’iter per le gare, le licenze mantengono la titolarità”. E qui è arrivata la prima stoccata della Lucarelli dopo che, sia Alemanni che Scatà, avevano più volte detto di non essere stati convinti dalle sue parole e da quelle di Paciello: “Devo dire che è chiarissimo il comma, basta leggerlo con attenzione”. ”Vediamo se regge, qualcuno dovrà firmare gli atti” ha replicato Alemanni.

I Municipio a rischio

Il colpo di scena c'è stato quando si è capito, in sintesi, che il I Municipio è molto indietro con il lavoro. Anzi, è sembrato quasi non sapesse della dead line del 31 gennaio. Da qui la volontà, neanche troppo velata di Scatà, di avere altro tempo, almeno fino a fine 2025, per consegnare il piano del commercio. “Ci siamo dati dei tempi, compresa nell’ultima riunione del 14 dicembre – ha detto Lucarelli – i municipi hanno fatto una fotografia del commercio, materiale sul quale poi fare il piano che deve essere mandato in giunta prima e in consiglio poi. Il Municipio deve approvare il piano altrimenti verrà messo in mora”.

A quel punto è intervenuto il consigliere Yuri Trombetti: “Me sembra de sta in una commissione surreale” ha detto, cercando anche di smorzare i toni. In realtà la situazione sembra essere seria perché nel piano che sta realizzando il I Municipio ci sarebbero tantissime incompatibilità di diverse bancarelle. Problemi non legati alle nuove regole ma, semplicemente, al codice della strada ed altre norme. “Ho visto decine di incompatibilità sparire, senza documenti, nel giro di pochi giorni” ha rincarato la dose anche il consigliere Corbucci. E queste situazioni potranno diventare un grosso scoglio al momento delle gare.

Postazioni incompatibili

La questione, infatti, è intricata. Il Campidoglio farà un bando che, sulla scia delle direttive nazionali, traccerà le linee guida del futuro regolamento sul commercio. Tutto questo dovrà accadere nel 2024. A gara ci andranno, ovviamente, solo le postazioni regolari mentre quelle non compatibili, che magari esistono da decenni, no. Lucarelli ha sottolineato come toccherà ai municipi risolvere le incompatibilità prima di approvare il piano: “Non si può approvare un piano con situazioni di incompatibilità” ha detto l’assessora. Anche su questo Lucarelli è stata molto dura: “Quando si va a bando non è obbligatorio trovare una ricollocazione per le postazioni incompatibili. Politicamente siamo d’accordo sul fatto che non si debbano perdere posti di lavoro ma le regole vanno rispettate”.

Alla fine della seduta le perplessità di Alemanni non sembravano essere state fugate. Questo, nonostante si parli del piano dal 2022 e alcuni municipi, come il III, non abbiano mai avuto nella loro storia un regolamento che andasse a gestire le postazioni del commercio su strada. Quindi, dopo tutti questi anni e alla luce di una direttiva, come la Bolkestein, che non è stata scritta ieri, l’ultima cosa della quale Roma sembra avere bisogno è ulteriore tempo per scrivere delle regole che i cittadini avrebbero dovuto avere già tantissimi anni fa.