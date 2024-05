Ambulanti, via libera al bando: interessa 12mila licenze

Dodicimila licenze di vendita, con concessione di suolo pubblico, saranno messe a bando ed assegnate entro la fine del 2025. Con una memoria di giunta l’amministrazione Gualtieri ha deciso di tirare dritto rispetto ad un’intenzione che, in effetti, aveva già annunciato.

La fine delle proroghe

Il sistema delle proroghe che ha caratterizzato il mercato degli ambulanti, sarà sostituito dal rilascio di nuove licenze tramite una procedura ad evidenza pubblica. Nelle intenzioni dell’amministrazione i nuovi bandi dovranno servire sia a dare certezze agli operatori, finora legati a strumenti emergenziali come quello delle proroghe. Serviranno anche a migliorare l’esperienza commerciale dei loro clienti.

Quello che riguarda gli ambulanti é “un altro settore dove cominciamo a mettere ordine nel rispetto delle sentenze della giustizia amministrativa che hanno chiaramente indicato la strada dei bandi per il commercio su area pubblica” ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri che ha proseguito: “garantiremo regole certe, trasparenza, coinvolgimento del territorio e dialogo con gli operatori, per consentire lo sviluppo di in settore importante della nostra economia e favorire la qualità del servizio e il decoro delle nostre strade e dei nostri mercati”.

Sportello dedicato ed attribuzione punteggi

I piani del commercio avviati in ciascuno dei quindici municipi romani, ed i rilievi mossi alla legge sulla concorrenza voluta dal governo Meloni, dal presidente Sergio Mattarella, hanno preparato il terreno all’azione della giunta Gualtieri che, come promesso, metterà a bando le postazioni. Il Campidoglio ha previsto anche di istituire uno sportello dedicato al quale gli operatori potranno rivolgersi per avere informazioni e per compilare correttamente le proprie domande. Saranno poi considerati punteggi specifici per promuovere l’imprenditoria femminile e giovanile. Al tempo stesso, però, saranno rilasciati dei punti in base all’anzianità di posteggio e di licenza.

“Questo processo è fondamentale per fornire certezze e stabilità agli operatori del settore per trasformare Roma in una città più dinamica e innovativa. Il lungo lavoro preparatorio, partito un anno fa, sta coinvolgendo tutti i 15 municipi nella mappatura della situazione attuale. Si tratta di un lavoro essenziale per la città e che finalmente riconosce il valore di una categoria che opera con serietà ed impegno" ha commentato l'assessora al commercio Monica Lucarelli.

Il lavoro nei municipi

Il Campidoglio si prepara anche nel campo del commercio su strada, come già fatto in altri ambiti, a scrivere la parola fine alla stagione delle proroghe. “È un'operazione che si è sempre rimandata, ma che adesso vede una svolta decisiva. Attualmente, i Municipi stanno verificando tutte le postazioni divenute incompatibili per il Codice della Strada, per le nuove situazioni urbanistiche o per motivi di sicurezza, intraprendendo un percorso condiviso con le associazioni di categoria per la definizione delle nuove localizzazioni”.