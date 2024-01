Ambulanti, Alemanni contro tutti: "Assessorato e dipartimento non hanno fatto nulla per il nuovo bando"

Municipi lasciati soli a svolgere un lavoro enorme e un assessorato che, per usare un eufemismo, è stato molto carente. Il giorno dopo l’infuocato dibattito sulla direttiva Bolkestein e gli ambulanti, Andrea Alemanni, presidente della commissione attività produttive di Roma Capitale, rincara la dose e, a RomaToday, ribadisce più chiaramente quanto già era emerso: l’assessora Monica Lucarelli non ha fatto nulla per aiutare i territori a redigere i piani del commercio, fondamentali per la futura messa a bando delle postazioni.

I piani del commercio e la Bolkestein

Occorre fare prima un piccolo passo indietro per inquadrare la vicenda. Secondo la nuova legge sulla concorrenza varata dal Governo Meloni c’è la possibilità di prorogare le attuali licenze degli ambulanti per 12 anni. Una possibilità presente in un decreto del Governo Conte del 2020 già cassata dai tribunali amministrativi. In sede di promulgazione della legge, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, citando il caso di Roma che vide protagonista l’ex sindaca Virginia Raggi, ha bacchettato il Governo proprio sulla questione delle proroghe, in contrasto con le direttive europee. Ora Roma dovrà preparare un nuovo bando per il commercio su suolo pubblico: secondo l’assessora Lucarelli il tutto dovrà essere fatto entro il 2024. Per riuscirci, serve che entro il 31 gennaio 2024 tutti i municipi mandino al Campidoglio il loro piano del commercio. Ad oggi, mancano ancora all’appello i piani del I, II e III Municipio.

Verso i bandi

“Sono contento della lettera di Mattarella ma i bandi andavano già fatti a fine 2023” esordisce Alemanni che ricorda come un anno fa, il 23 febbraio, “l’assessora Lucarelli chiedeva un tavolo col Governo per i rinnovi delle licenze”. E da allora, dice il presidente della commissione attività produttive, “non è stato fatto nulla. Il dipartimento di riferimento ha spedito due lettere, fatte altrettante note solo per dire ai municipi che era tutto sulle loro spalle. Soprattutto, non gli abbiamo dato né personale né risorse”.

I Municipio

Ovviamente preoccupa, in un certo senso, il I municipio dove ci sono ben 1.700 ambulanti. “È facile, adesso, dire ai municipi di sbrigarsi” continua Alemanni riferendosi, tra l’altro, alla “minaccia” di Lucarelli di commissariare il I Municipio qualora non consegni il piano del commercio entro il 31 gennaio. “Io vengo dai territori e mi chiedo come sia stato possibile non dare almeno al I Municipio risorse in più per svolgere questo lavoro”.

Le incompatibilità

Una delle maggiori difficoltà che stanno incontrando i minisindaci ed i loro assessori è quella legata alle incompatibilità di diverse postazioni. Lucarelli, sempre in commissione, ha già detto che toccherà sempre alle amministrazioni municipali sciogliere questi nodi. Altrimenti, le postazioni incompatibili non andranno a bando. “Ci sono svariate situazioni rispetto alla quale per decidere dove andare a ricollocare i posteggi incompatibili serve un aiuto – sottolinea Alemanni – c’è bisogno, inoltre, di diversi pareri ma il dipartimento commercio non ha coordinato questo lavoro. I municipi hanno chiesto disperatamente un aiuto in questi mesi. Ci vuole la volontà politica se si vuole provare a ricollocare, se possibili, gli stalli. Secondo la Lucarelli queste criticità dovranno risolverle i municipi stessi. Il nostro dovere è aiutarli sennò siamo ipocriti”.

Disastro dipartimento

Parte dei problemi, per Alemanni, sono stati causati dal dipartimento competente. “In due anni ha cambiato quattro dirigenti del commercio in area pubblica, un record mondiale. Tra l’altro – sottolinea – nella microstruttura competente è stata tolta anche una posizione organizzativa. Quindi, da tre persone che ci lavoravano ora ce ne sono solo due. Il dipartimento è stato depotenziato proprio alla vigilia della Bolkestein. Questi sono i fatti”.

Applicazione della legge sulla concorrenza

In commissione si è dibattuto molto su quali norme previste dalla legge sulla concorrenza utilizzare e quali no. “Io credo che tutta la legge sia in contrasto con l’Europa – premette Alemanni – io credo che il comma dell’articolo 11, che permette di prorogare le licenze fino al 31 dicembre 2025 nell’attesa dei bandi, non sia da applicare. Questo comma fa certamente comodo agli uffici ma non è da applicare così come il 5. Tra l’altro, il bando, come ha detto il Consiglio di Stato, andava fatto entro la fine dello scorso anno. Ma questo si sapeva già dal 2022”.

Serve organizzazioni

Alemanni conclude chiedendo una “maggiore organizzazione. Non bisogna fare le dichiarazioni a targhe alterne. Concretamente, lo ripeto, non stiamo facendo nulla per questi bandi, scaricando tutto sulle municipalità”.