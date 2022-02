Dipartimento ambiente, la rivoluzione ancora non si vede: “Scontiamo una grave carenza di personale”

L’insieme dei dirigenti che guidano gli uffici amministrativi comunali, la cosiddetta “macrostruttura”, è stata rinnovata. Ma la riorganizzazione voluta da Gualtieri non sta ancora migliorando la situazione d’uno dei dipartimenti principali, quello che deve garantire la gestione dell’immenso patrimonio forestale ed agricolo della capitale.

L'assenza di direttori

A difettare è soprattutto, anche se non solo, il numero di dirigenti e funzionari. Nel dipartimento ambiente, che a seguito della riorganizzazione non si occupa più di rifiuti, si registrano infatti problemi legati all’organico. Mancano, ad esempio, le figure ai vertici degli uffici preposti al benessere animale, alla gestione del verde e dell’agricoltura e così, ad interim, è il direttore dipartimentale a dover assolvere anche a quelle funzioni. Lo ha spiegato il diretto interessato nel corso di una commissione ambiente svoltasi il 31 gennaio.

I funzionari prossimi alla pensione

Ma l’assenza di direttori non è l’unica a pesare. “Ho ereditato un ufficio con una persona, all’agricoltura” ha spiegato Giuseppe Sorrentino il numero uno del dipartimento, aggiungendo che, queste carenze, inevitabilmente influenzano l’attività sul piano della “velocità e della operatività”. Non solo. “Abbiamo tanti funzionari prossimi alla pensione, alcuni in uffici strategici”. Ad esempio in quello che deve rilasciare le autorizzazioni nel verde privato le cui richieste, è stato spiegato, sono più che raddoppiate.

La carenza dei quadri

La stessa carenza si registra nelle articolazioni locali visto che "in due municipi, grandi come due città, c'era un solo funzionario". E poi c’è la questione della riorganizzazione che ha comportato la responsabilità delle pratiche in campo agricolo, sia per quanto riguarda le due aziende comunali, la tenuta di Castel di Guido e la tenuta del Cavaliere, che per le ben più numerose attività agricole private.“Alcune volte, pur avendo le risorse, abbiamo difficoltà a farle fruttare per questa grave carenza di personale” ha spiegato il dirigente comunale ai consiglieri capitolini. Non c’è quindi solo il gap nel numero di giardinieri, che è stato tante volte in passato affrontato per spiegare le carenze nella manutenzione del verde. A difettare sono quindi anche i quadri intermedi dell’organizzazione. Dunque cosa fare?

Il decentramento e le sostituzioni

Un po’ di respiro, al dipartimento, arriverà nel momento in cui prenderà piede il decentramento ai municipi dei giardini sotto i 20mila metri quadrati. Nel frattempo però bisogna lavorare sulla riorganizzazione degli uffici. Ed al riguardo, la priorità, è sembrata quella di chiedere al Campidoglio la sostituzione dei funzionari che stanno andando in pensione. Dipende anche da loro la possibilità di gestire, al meglio, la macchina amministrativa e le risorse a disposizione.