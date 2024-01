L'incendio a Malagrotta sveglia Ama. L'azienda installa telecamere fuori dagli impianti

"Lo stato attuale di tutto il patrimonio impiantistico di Ama è privo di un efficace sistema di sicurezza integrata". La partecipata lo ammette senza giri di parole all'interno di un accordo firmato con i sindacati Cgil, Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, per questioni inerenti la privacy dei lavoratori. Non ci sono telecamere fuori dagli impianti, o se ci sono ne funzionano poche e male. Intrufolarsi dentro Rocca Cencia o Ponte Malnome è un'operazione banale e a dimostrarlo ci sono i continui furti di gasolio come di pezzi di ricambio dai mezzi parcheggiati nelle autorimesse.

I roghi fanno paura

A far paura però, razzie a parte, sono i possibili incendi, dolosi e non. Dopo quanto accaduto al Tmb di Malagrotta il 24 dicembre scorso, il timore è che possano ripetersi nei centri di trasferenza dei rifiuti, dove i quantitativi di immondizia stoccati sono aumentati più del doppio.

"Ama è stata sollecitata dalle Autorità responsabili della sicurezza nazionale ad adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento dei rischi connessi a ulteriori eventi fortuiti o dolosi concernenti la combustione dei rifiuti" si legge ancora nell'accordo che RomaToday ha potuto visionare.

La messa in sicurezza

Nuove telecamere circonderanno i perimetri degli impianti dunque, con annessi allarmi pronti a scattare per scongiurare i tentativi di intrusione. Entro marzo 2024 l'installazione sarà completata nelle sedi di Ponte Malnome, Rocca Cencia e Romagnoli. Si prosegue poi con Tor Pagnotta e Salario. In totale i siti interessati sono 18 e comprendono anche i cimiteri. Le immagini live saranno visionate all'interno di una sala operativa di sicurezza presso la sede di Tor pagnotta da personale esterno di vigilanza.