Compostaggio certificato, Ama e agronomi sono d'accordo: servono tecnici specializzati

Puntare sul compostaggio significa anche cercare di migliorarne la qualità. Ed è questo un obiettivo che sta alla base di un protocollo d’intesa che l’Ordine dei dottori agronomi e forestali (Odaf) della provincia di Roma ha appena sottoscritto con l’azienda municipalizzata ai rifiuti.

Il protocollo firmato tra gli agronomi ed Ama

L’accordo, di durata di quattro anni, prevede di rafforzare la collaborazione tra le due realtà, anche allo scopo di far collaborare nella salvaguardia e nella gestione del territorio cittadino. Insieme verranno pertanto promosse iniziative culturali, workshop, convegni, seminari sul tema del compostaggio. Eventi che saranno organizzati attraverso appuntamenti pubblici che potranno essere dedicati anche alle tematiche dedicate alla cura del verde urbano.

L'esperto che certifica la qualità del compost

“L’aspetto principale di questo protocollo riguarda l’istituzione di una figura professionale importante, quella dell’agronomo esperto di compostaggio” ha commentato il presidente dell’Odaf della provincia di Roma Flavio Pezzoli “finora ci si era concentrati soprattutto sull’aspetto ingegneristico ambientale, cioè sulla trasformazione della matrice organica. Mancava, però, chi certificasse la qualità di questa matrice”. Un compito che sarà assunto da un tecnico che potrà essere scelto, dall’albo dell’Odaf, ogni qualvolta Ama abbia intenzione di avviare un impianto, grande o piccolo che sia, di compostaggio. “Penso che sia una grande opportunità tanto per la nostra categoria quanto per AMA – ha commentato Pezzoli - dato che molti nostri colleghi si occupano di rifiuti e gestione ambientale”.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi - di avviare questa collaborazione con l’ODAF. Lo scambio di conoscenze ed esperienze sul campo tra la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente e i tecnici agronomi è propedeutica allo sviluppo di azioni comuni, concordate per la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione per la valorizzazione del compostaggio”.

Il compostaggio per contrastare la desertificazione

“Il compost è un importante ammendante, migliora cioè la struttura del terreno recuperando la matrice organica che produciamo con i nostri scarti. In tal senso – ha spiegato Pezzoli – contribuisce a realizzare un processo sostenible di cui possono avvalersi le coltivazioni per migliorare la qualità dei terreni. E non è un aspetto secondario perché nel nostro paese i terreni sono carenti di carbonio e quindi a rischio desertificazione”. Con gli effetti dei cambiamenti climatici, a Roma ed in provincia già particolarmente evidenti, il ricorso al compost può rivelarsi decisivo per garantire le produzioni agricole. Una sfida da cogliere, da oggi, con il supporto degli agronomi più esperti della materia.