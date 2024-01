Ama vuole realizzare un nuovo impianto (che non è nel piano rifiuti)

Ama cerca un terreno per realizzare un altro biodigestore. Non a Cesano, né a Casal Selce, dove ne sono già previsti due nel piano rifiuti di Roma Capitale e nel piano industriale dell'azienda, ma in una terza località. Lo fa con un'indagine di mercato, pubblicata sul sito il 26 gennaio - e resa nota dal quotidiano Il Tempo, in un articolo firmato da Martina Zanchi - "per acquisto di area con relativo provvedimento autorizzatorio [...] per la realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti non pericolosi tramite digestione anaerobica e compostaggio". Come specificato nell'avviso, l'impianto deve poter trattare più di 45mila tonnellate l'anno e poter ricevere i codici corrispondenti ai rifiuti biodegradabili di cucine, mense e mercati. E un terreno che ha appena ricevuto l'ok della direzione regionale rifiuti alla realizzazione di una struttura simile già c'è.

Il terreno autorizzato dalla Regione

Proprio il giorno prima, il 25 gennaio, sul Bur (Bollettino ufficiale regionale) è stato pubblicato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (puar) per un biodigestore da costruire in località Solforata, nel IX municipio, su un'area di proprietà della Laziale Ambiente srl. Con l'atto si chiude la conferenza dei servizi iniziata nel 2021. La Via (Valutazione di impatto ambientale) è stata rilasciata lo scorso novembre, mentre l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) a metà dicembre.

Il mistero che attende una risposta

Per quale ragione Ama ha intenzione di realizzare un terzo impianto di biodigestione del quale pubblicamente non si è mai parlato? Sul punto il Campidoglio non ha ancora fornito risposte, ma la notizia ha già sollevato proteste. E c'è chi trae conclusioni precise. L'area potrebbe servire forse a costruire l'impianto di Cesano qualora i poteri del commissario Gualtieri non bastassero a superare il parere contrario della Sovrintendenza. Un'ipotesi che però al momento non ha ancora trovato alcuna conferma.

"A questo punto la domanda sorge spontanea: Gualtieri ha compreso che i suoi poteri non possono andare contro i vincoli paesaggistici e ambientali presenti a Cesano? Sta forse attendendo la proposta dal nuovo impianto appena autorizzato dalla Regione Lazio in barba al vincolo Bondi e alla vicina riserva di Malafede in zona Solforata?" commentano dal M5s l'ex sindaca e consigliera capitolina, il consigliere Antonio De Santis e la consigliera municipale Carla Canale. "Oramai è chiaro: Gualtieri e la Regione hanno deciso di eleggere il municipio IX a nuova pattumiera del Lazio". Il terreno in questione si troverebbe infatti a soli quattro chilometri da quello di Santa Palomba che ospiterà il biodigestore.

"A tal proposito - concludono poi i consiglieri - è opportuno ricordare che il piano rifiuti di Roma Capitale non prevede questo impianto di Solforata". Già, il piano rifiuti del sindaco Gualtieri, lo ricordiamo, prevede due impianti di biodigestione anaerobica su terreni presenti nelle località di Casal Selce (municipio XIII) e Cesano (municipio XV), finanziati con fondi dell'ultimo decreto Aiuti, circa 68 milioni di euro l'uno. Entrambi vengono confermati in una delibera di giunta del 30 dicembre 2023 che individua Ama come soggetto realizzatore. Nessun accenno a un terzo impianto, né a cambi di destinazione.