Ama, c'è la bozza del nuovo contratto di servizio. Ecco cosa prevede

Pulizia e spazzamento in tutte le vie e aree a uso pubblico, la nuova organizzazione municipale, le isole ecologiche con modalità porta a porta. Sono le principali novità presenti nella bozza di contratto di servizio tra Ama e Roma Capitale che sta circolando in questi giorni tra i 15 municipi, per i pareri di rito. Poi, perché sia ufficialmente operativo, ripasserà sia dalla commissione Ambiente sia dal voto finale della giunta capitolina e da quello del cda di Ama. Le linee guida, lo ricordiamo, sono state votate dall'Assemblea capitolina a novembre 2022. Dopo quasi due anni di proroghe del vecchio contratto scaduto nel 2021, il nuovo testo è pronto e a stretto giro, salvo sorprese, entrerà in vigore.

In linea generale il contratto conferma i consueti ambiti di intervento di Ama. Spazzamento e lavaggio delle strade, rapporto con gli utenti, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. Poi ci sono i servizi extra Tari, quelli regolati da apposite convenzioni che non sono coperti dalla tariffa pagata dai cittadini. Tra questi troviamo la pulizia straordinaria per manifestazioni ed eventi pubblici, servizi a supporto dell'attività delle forza dell'ordine, il ritiro degli ingombranti dismessi dalle scuole comunali, la pulizia e la raccolta all'interno dei campi rom.

Le novità presenti nel contratto

È all'interno del perimetro dei servizi ricompresi nella Tari che si inseriscono alcune novità. La prima riguarda i luoghi di intervento di pulizia stradale che verranno effettuati anche nelle cosiddette aree private ma "ad uso pubblico", allargando così il perimetro di intervento degli operatori ecologici. Parcheggi, piazze, sottopassi, sovrappassi, uscite di sicurezza pedonali.

Il contratto vedrà anche scritto nero su bianco, per la prima volta, la nuova organizzazione territoriale decentrata con le Ama di municipio. Che a titolo esemplificativo tra le varie mansioni dovranno favorire il confronto tra Ama e municipi, mantenere il rapporto con gli utenti, concorrere all'individuazione di aree o immobili dove localizzare centri servizi, centri di raccolta, sedi di zona, stazioni di trasferenza. Altro aspetto nuovo, l'inserimento tra le modalità di raccolta dell'isola ecologica dove i cittadini andranno a gettare i sacchetti, per migliorare il servizio nei quartieri dove il porta a porta spinto non ha dato finora i risultati sperati.

"Molte delle priorità richieste sia dalla commissione che dall'Assemblea capitolina sono state recepite nel contratto" commenta a RomaToday il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri. "Faremo comunque un ulteriore passaggio in commissione prima dell'approvazione finale".

La polemica da Ostia

Nel frattempo il testo sta passando dai municipi. Al momento i pareri arrivati sono tutti positivi con qualche polemica dal X municipio. Tra le richieste lo spazzamento della sabbia sui marciapiedi e di quello della sede stradale del lungomare, non previsto perché Ama non ha i mezzi adeguati per effettuare il servizio. È stato poi richiesto un elenco puntuale delle piste ciclabili da pulire. "Sono osservazioni che ci auguriamo vengano prese in considerazione dall'amministrazione centrale" la presidente della commissione ambiente Valentina Scarfagna.

"In altri comuni limitrofi il mezzo meccanico che serve a rimuovere la sabbia esiste. Penso ad esempio al limitrofo Fiumicino - ha fatto notare il capogruppo di Azione Andrea Bozzi - Ama non ce l’ha né prevede di acquistarlo. È come se Ostia non esistesse e la città non avesse questa necessità. Invece è reale, perché la sabbia quando raggiunge marciapiede e strada, diventa un rifiuto speciale e non può essere rimossa con le normali spazzatrici".