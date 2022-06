Ama, habemus cda a cinque membri. Daniele Pace è il nuovo presidente

Cambio vertici in Ama. Daniele Pace, numero uno di Invitalia, è il nuovo presidente che guiderà (a titolo gratuito) un consiglio di amministrazione a cinque membri con i consiglieri Elisabetta Ferrari, Luana Labonia, l'avvocato Claudia Pezzi e l'architetto Claudio Voglino. Le commissioni capitoline Bilancio e Ambiente hanno dato l'ok alla proposta di Roma Capitale. "Fin dall'inizio avevamo detto che, al completamento della sleezione per il dg, si sarebbe passati dall'amministratore unico all'organo collegiale - ha ricordato Albino Ruberti, capo di Gabinetto del sindaco Gualtieri - questo iter completa l'assetto della nuova governance".

"Nessun costo in più"

Un cda a cinque "per la complessità del tema Ama e l'impostazione che abbiamo voluto dare con la presenza di professionalità diverse tra loro per competenze: andiamo dalla parte tecnica, c'è un architetto, a quella legale e amministrativa. Sono figure di buone qualità e a nostro avviso si tratta di una proposta qualificata". Cinque consiglieri ma "senza alterare i costi - ha sottolineato Ruberti - anzi, l'organo costerà anche meno del tetto massimo perché il presidente individuato, il dottor Pace, è un alto dirigente di Invitalia e presterà la sua attivita a titolo gratuito non potendo cumulare il reddito rispetto alla sua posizone in Invitalia".

Un ruolo che, ha assicurato Ruberti, non dovrebbe pregiudicare un impiego a tempo pieno di Pace iun Ama: "Fermo restando l'impegno in Invitalia, in accordo con la stessa società il dottor Pace sarà impegnato a tempo pieno nel suo nuovo incarico". Gli altri consiglieri non avranno deleghe operative "perche c'è il direttore generale - ha spiegato Ruberti - questa composizione è quella meglio rispondente alla situazione che sappiamo c'è in Ama sia per le dimensioni che per l'impatto dei servizi sulla città".

Alfonsi: "Auguri ai nuovi membri"

"Desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro ai membri del nuovo consiglio di amministrazione di Ama, per il quale apprezzo molto la scelta di tre donne" ha commentato l'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi. "Le alte e diverse competenze di tutti i componenti saranno molto preziose per dare impulso e nuova forza al lavoro che abbiamo avviato con il nuovo management dell'Azienda per la reingegnerizzazione e l'efficientamento dei servizi e delle strategie gestionali anche in vista degli obiettivi indicati dal Piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti della Capitale. I miei auguri vanno anche ai componenti del rinnovato collegio sindacale".