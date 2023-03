Ama, tra lavoratori sospesi e nuovo Cda, il Campidoglio prepara il consiglio straordinario

Le dimissioni rassegnate il 21 febbraio da Claudio Voglino hanno ridotto il consiglio d’amministrazione dell’Ama alla semplice gestione dell’ordinario. Per questo il sindaco, preso atto dell’addio del terzo consigliere in tre mesi, ha deciso di accelerare i tempi per l'individuazione dei nuovi nomi arrivando, nel pomeriggio del 3 marzo, alla proclamazione del nuovo cda.

Un consiglio straordinario sull'Ama

I candidati individuati a ricoprire il ruolo del futuro consiglio di amministrazione, erano stati annunciati nella mattinata del 3 marzo, durante la seduta congiunta delle commissioni ambiente e bilancio di Roma Capitale. Una seduta che precede la convocazione di un consiglio straordinario dedicato all’azienda di via Calderon della Barca. Svetlana Celli, la presidente dell’assemblea capitolina infatti “è al lavoro per organizzare un Consiglio straordinario su Ama nel più breve tempo possibile” ha reso noto la capogruppo democratica Valeria Baglio.

I lavoratori sospesi dal servizio

L’appuntamento è atteso per varie ragioni. Non c’è soltanto da affrontare il tema delle dimissioni degli ultimi mesi che hanno reso urgente la ricomposizione del consiglio d’amministrazione. Se intorno a questo consiglio straordinario si sta creando attenzione, è perché ci sono un paio di nodi da affrontare. Uno di questi riguarda sicuramente la decisione di sospendere dal servizio, lasciando senza retribuzione, un centinaio di lavoratori. E’ un aspetto su cui Cgil FP di Roma e del Lazio, la Fit Cisl del Lazio e la Fiadel, stanno scendendo sul piede di guerra.

I lavoratori, sospesi perché “temporaneamente inidonei” secondo il medico aziendale, per le tre sigle sindacali vanno invece subito reintegrati. Ed il Campidoglio, che di Ama è azionista unico, è invece chiamato ad accelerare sulla nomina dei nuovi dirigenti di un’azienda che, sempre secondo i sindacati, “passa più tempo a mortificare le persone che vi lavorano che a prendersi cura della città”.

Insomma, nel mondo sindacale oltre ad attendere il ritiro dei provvedimenti di sospensione, pena la proclamazione dello sciopero, c’è anche attesa per un cambio di registro di chi, al momento, guida l’azienda municipalizzata ai rifiuti. Attesa che si riscontra anche nell'opposizione che, ad esempio con il capogruppo di Forza Italia Giovanni Quarzo, ha annunciato di voler chiedere “la presenza dell'assessore all'ambiente e del Sindaco affinché rispondano in aula sulle questioni che porremo” anche sulle “scelte del management”.

Il nuovo Cda di Ama

Tornando al discorso delle nomine, i candidati annunciati dal direttore generale dell’Ama, avvallati dalle commissioni capitoline, prevedevano oltre al presidente Daniele Pace ed alla dottoressa Elisabetta Ferrari, che già ne fanno parte, anche le figure di Danilo Cerretti “"attualmente procuratore speciale di Artigiancassa, presidente di Confidi Roma e consigliere di Coopfidi" ed Anna Maria Tripodi, "titolare dello Studio Tripodi, che si occupa di consulenze e litigation antifrode e ha come clienti player mondiali del settore assicurativo, già senior partner dello Studio Martelli”. Il consiglio di amministrazione sarà quindi a quattro anche se “ovviamente, il sindaco in futuro avrà la possibilità di eventualmente integrare il Consiglio con un ulteriore membro” ha precisato in commissione il d.g. di Ama.

Il nodo del termovalorizzatore

A proposito del sindaco, c’è un’altra questione che potrebbe emergere nel corso del consiglio straordinario che sta per convocare la presidente d’aula Sveltana Celli, aperta sostenitrice di Schlein alla segreteria del Partito democratico. E riguarda proprio i recenti sviluppi interni al partito, che lascia aperto un interrogativo a cui, un consiglio straordinario sull’azienda dei rifiuti, potrebbe fornire una risposta. Sul termovalorizzatore da 600mila tonnellate, si va davvero avanti? Elly Schlein, nel suo programma elettorale, era contraria a questo tipo d’impianti. La domanda è quindi lecita e, inevitabilmente, contribuisce ad alimentare l’attesa sul prossimo consiglio straordinario.