Ama si prepara al Giubileo e potenzia la raccolta nei week end: in campo 83 nuovi operatori

Svolgeranno il lavoro di spazzamento e raccolta dei rifiuti dal sabato al martedì, contribuendo a potenziare i servizi di pulizia di alcuni quadranti nei fine settimana e la domenica. Sono 83 i nuovi operatori ecologici di Ama: 53 donne e 30 uomini entrati nella municipalizzata per concorso e assegnati a diverse sedi territoriali.

In Ama arrivano 83 nuovi operatori

I neo assunti costituiscono un tassello per le risorse umane del Piano Industriale varato di recente, che prevede circa 600 lavoratori e lavoratrici in più, al netto del turnover, nell’organico dell’azienda entro il Giubileo del 2025. “Voglio esprimere la mia soddisfazione per questo nuovo innesto di personale all’interno di AMA, che segue le assunzioni nei servizi operativi già messe in campo nel 2022” - ha detto l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. “Un ulteriore apporto di forze fresche, indispensabile per aiutare l’Azienda a potenziare la sua capacità di intervento per conseguire gli obiettivi ambiziosi dettati dall’Amministrazione Capitolina in ordine al miglioramento dei servizi di raccolta e pulizia della città per gli anni a venire. Alle lavoratrici e ai lavoratori neo assunti il benvenuto da parte mia e di tutta l’Amministrazione e gli auguri di buon lavoro”.

In campo dal martedì alla domenica

“Accogliamo i nuovi colleghi augurando loro di sentirsi parte responsabile di una comunità di lavoratori fondamentale al servizio della più ampia comunità cittadina” – sottolinea il presidente di Ama, Daniele Pace. “Questo e i prossimi inserimenti di personale operativo porteranno effetti benefici nell’erogazione dei servizi sul territorio. Ama deve stare al passo con le esigenze della città e per questo siamo impegnati, in piena sinergia con Roma Capitale, in un percorso di efficientamento che consenta di assicurare standard qualitativi adeguati, anche in vista degli importanti appuntamenti internazionali che ci attendono nei prossimi anni”.



I neo operatori ecologici hanno sostenuto e superato le prove pratiche di mestiere attraverso le quali un’apposita commissione esaminatrice ha valutato le capacità individuali e, successivamente, si è proceduto al perfezionamento e alla conclusione dell’iter formale di assunzione. Il nuovo personale è stato poi impegnato in attività di formazione e addestramento presso la sede operativa di riferimento e, on the job, seguendo il lavoro degli equipaggi sul territorio. Tutte le 83 risorse sono ora pienamente operative.