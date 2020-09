Ama, in strada 13 nuovi compattatori per la raccolta rifiuti: "Altri 20 a ottobre"

In servizi da oggi tredici nuovi mezzi Ama per lo svuotamento dei secchioni stradali. Più altri 20, è la promessa, entro ottobre. "Salgono così complessivamente a 102 i nuovi compattatori a caricamento laterale messi in campo da Ama negli ultimi mesi per potenziare la raccolta" fa sapere l'azienda dei rifiuti capitolina in una nota stampa.

"Grazie ai nuovi innesti e alle attività manutentive costanti delle officine interne ed esterne, la disponibilità complessiva dei mezzi pesanti è cresciuta di oltre 10 punti percentuali rispetto a dicembre 2019".

E, stando a quanto annunciato, il piano di rinnovamento del parco veicoli aziendale non si fermerebbe qui. "È in dirittura di arrivo - fa sapere Ama - la gara per l'acquisto di ulteriori 150 grandi mezzi Csl (compattatori "side loader") che permetterà di ridurre da 10 anni a 3 anni l'età media dei compattatori per la raccolta su strada. Per inizio del 2021, inoltre, sono attesi anche circa 460 nuovi mezzi leggeri con vasca ribaltabile, i cosiddetti 'squaletti': 340 tradizionali e più piccoli e 120 più grandi e autocompattanti".