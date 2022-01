Ama, i dipendenti positivi salgono al 4%: scatta l'allarme per la raccolta dei rifiuti Covid

La settimana scorsa erano il 3%, oggi la stima dei lavoratori Ama positivi al Covid-19 sale al 4. E’ quanto emerge dai dati diramati dall’azienda municipalizzata che per scongiurare l’impennata dei contagi, i focolai nelle squadre, nelle sedi di zona o negli uffici, ha attivato un servizio di screening rapido mettendo a disposizione dei lavoratori un camper itinerante per sottoporsi al tampone.

Ama, il 4% dei lavoratori positivi al virus

“Si tratta comunque di un dato al di sotto dell’incidenza media del virus a livello nazionale e generato, nella stragrande maggioranza dei casi parte da ‘cluster’ familiari o comunque esterni all’azienda” - ha precisato Ama. Una risposta alle ipotesi ventilate da LILA - Laboratorio Idee Lavoratori Ama, gruppo convinto che i contagi degli operatori siano riconducibili all’attività di raccolta di rifiuti da utenze Covid: ossia la spazzatura di chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus e che l’Istituto superiore di sanità prescrive di conferire senza differenziazione, chiusa con due o tre sacchetti resistenti.

L’allarme dei lavoratori sui rifiuti da utenze Covid

“Queste operazioni, naturalmente comportano una super diffusione aereosol del virus, che già sta interessando gli addetti al TMB” - scrive Lila in una lettera denuncia alle autorità sanitarie. Il Laboratorio chiede ad Ama di riorganizzare questo tipo di raccolta, prima in appalto ad altra ditta, con “mezzi dedicati e quotidianamente sanificati”, impegnando operatori possibilmente vaccinati, “dotati di presidi sanitari idonei, tipo tute usa e getta” e scaricare il raccolto in cassoni scarrabili da inviare direttamente all'inceneritore di San Vittore.

Per l’azienda le illazioni di Lila non sono fondate e non sono plausibili proprio in ragione delle rigide disposizioni per il conferimento e smaltimento in sicurezza di tutti i rifiuti prodotti all’interno delle abitazioni da utenti positivi al Covid.

Ama, due operatori morti di Covid in tre giorni

Nei giorni scorsi due i dipendenti Ama deceduti per aver contratto il virus. “In azienda non sussistono motivi di allarme, al momento, per il nuovo innalzamento generale nella popolazione della curva dei contagi. I presidi di sicurezza vengono adeguati di pari passo con l’evolversi dell’emergenza sanitaria in modo, da un lato, di ridurre il rischio preservando la salute e la sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, di garantire la continuità del servizio” - scrive l’azienda. Da via Calderon de La Barca tranquillizzano: l'eventuale rallentamento della raccolta, della pulizia delle strade e dei servizi di igiene ambientale e cimiteriali a causa di positività e quarantene è scongiurato.

Ama contro i contagi: tamponi, turni scaglionati e mascherine

In vigore lo scaglionamento dei turni in entrata e in uscita dalle sedi operative per evitare anche il contemporaneo accesso agli spogliatoi di lavoratori con armadietti vicini. “Viene garantita adeguata aerazione nei locali spogliatoi e nelle aree comuni; assicurata la cristallizzazione degli equipaggi, il più possibile fissi”. Continua poi anche l’approvvigionamento di prodotti e presidi, con particolare attenzione ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da fornire ai propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite oltre 4milioni di mascherine (più della metà delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), più di 2 milioni e 600mila di paia di guanti monouso. Prosegue a ciclo continuo la sanificazione dei mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Gli operatori sono dotati, inoltre, di specifici kit per igienizzare le parti sensibili interne dei veicoli, ad ogni attacco e fine turno.