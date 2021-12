Rifiuti, i vertici Ama frenano la diffusione di notizie: "A nessun dipendente è consentito rilasciare interviste"

"Si ribadisce che a nessun dipendente è consentito rilasciare interviste, dichiarazioni o fornire informazioni riguardanti attività aziendali a giornali, televisioni, radio, social media e media in generale, senza previa esplicita autorizzazione dei vertici aziendali preposti". Recita così l'ordine di servizio inviato dal vice direttore di Ama a tutte le direzioni e uffici e ai capi area. Una comunicazione per ricordare ai lavoratori le regole già presenti in azienda in merito al trattamento di informazioni interne, ed evitare una fuoriuscita incontrollata di notizie sui giornali.

"I dipendenti, singolarmente o attraverso gruppi e/o pagine social, ai quali sia fatta richiesta da parte di soggetti esterni all’Ama di fornire o divulgare notizie e informazioni concernenti Ama, dovranno astenersi dal fornirle direttamente o indirettamente, suggerendo di indirizzare la richiesta al Servizio Comunicazione, come funzione aziendale competente, al quale e? obbligatorio rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento" si legge nel testo che RomaToday ha potuto visionare.

Un monito che, se disatteso, potrà comportare una violazione del codice etico e un conseguente provvedimento disciplinare. A specificare quale deve essere il corretto trattamento delle informazioni aziendali è l'articolo 13 del codice etico della partecipata. Nell'elenco delle info da non diffondere ci sono i piani strategici, economici e finanziari, i documenti contabili, commerciali, gestionali e operativi, i progetti e gli investimenti, i dati relativi al personale, quali assenze, presenze, ferie, malattie, retribuzioni.

A sentirsi chiamati in causa i lavoratori di Lila, gruppo con annessa pagina Facebook e Twitter che sui social mostra i continui disservizi presenti in città e le condizioni in cui operano i dipendenti, avanzando anche soluzioni e idee per colmare carenze organizzative nel ciclo di raccolta. Nelle ultime settimane il gruppo ha contribuito alla cronaca della crisi rifiuti che la giunta Gualtieri si è trovata a gestire appena insediata. E sempre di recente ha consegnato alla commissione Ambiente di Roma Capitale un dossier con una serie di proposte, dalle microisole ecologiche alle compostiere di comunità.

"Per quanto riguarda tutto ciò che attiene a questioni tecniche e organizzative non facciamo che riportare cose che vede ogni cittadino" spiegano i lavoratori a RomaToday. "Non riveliamo nessun segreto interno, facciamo nostre valutazioni, dando suggerimenti e indicazioni su come il servizio può essere svolto meglio". Certo, proseguono, "se assistiamo a un pericolo igienico sanitario o di sicurezza dei lavoratori, siamo obbligati a denunciare, e lo dice anche il codice etico". E per quanto concerne i numeri sulle assenze dei lavoratori?

"Se leggiamo sui giornali che il 18% di noi sta a casa non possiamo che rettificare e spiegare che in quel 18 ci sono anche le 104, di malattia è l'8% dei lavoratori che sta a casa, facciamo un lavoro usurante, tanti di anni hanno patologie muscolo scheletriche". Insomma, gli operatori che raccontano all'esterno come lavorano non farebbero che difendersi o suggerire soluzioni possibili per migliorare il servizio.

D'altra parte, in Ama, fonti interne fanno sapere di non aver voluto colpire nessuno nello specifico. E di essersi limitati a replicare un ordine di servizio che già anni fa veniva regolarmente inviato in via precauzionale agli uffici.