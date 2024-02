In Ama la gogna corre via whatsapp: gli atti dell'inchiesta pubblici in chat fanno infuriare i lavoratori

I lavoratori temono ripercussioni disciplinari da parte dell'azienda, se non addirittura furti dei codici "driver" utilizzati per fare benzina. Così i dirigenti sono costretti a calmare le tensioni con una circolare di chiarimento. Il clima in Ama tra vertici e dipendenti è tutt'altro che disteso.

L'atto d'indagine in chat

Negli ultimi giorni è circolato tra i netturbini, attraverso whatsapp, un documento relativo a uno dei procedimenti giudiziari in corso per sospetti furti di carburante in azienda. Una perizia del 2022 effettuata da un consulente tecnico nominato dalla Procura, chiamato a prendere in esame la documentazione agli atti del fascicolo. L'obiettivo era capire quali pagamenti fossero relativi a rifornimenti di carburante ai mezzi Ama effettivamente avvenuti e quali invece fossero oggetto di eventuali truffe da parte dei lavoratori, fatti su mezzi fermi o in manutenzione, e giustificati tramite documentazione falsa.

La privacy violata

L'atto fa parte di un filone d'inchiesta che al momento vede 56 dipendenti Ama accusati di peculato e di indebito utilizzo di carte di credito tra il 2017 e il 2020. Avrebbero utilizzato agevolazioni aziendali per sottrarre benzina e gasolio dai camion. Il problema è che nella perizia ci sono decine e decine di nomi e cognomi di lavoratori in chiaro, per lo più non iscritti nel registro degli indagati, ma sui quali sono stati effettuati comunque delle verifiche dell'operato. Nomi, cognomi, e i cosiddetti "driver code", i codici assegnati a ogni dipendente per effettuare i rifornimenti di benzina ai distributori. Chi ha fatto circolare l'atto senza oscurare nomi e dati a garanzia della privacy?

"Vogliono metterci in cattiva luce per poi giustificare politiche 'correttive' con eventuali provvedimenti disciplinari. Siamo alla gogna ormai" si sfoga un dipendente, testimoniando il clima di totale sfiducia da parte dei lavoratori nei confronti dei vertici. "Oramai va avanti da tempo, non siamo tutelati, fanno di tutto per far vedere che sono i dipendenti che sbagliano e loro quelli bravi a farci 'rigare dritto'".

L'intervento dell'azienda

In tanti, comprese le rappresentanze sindacali interne, hanno inviato segnalazioni e lamentele all'ufficio delle Risorse Umane, quello ancora guidato da Antonio Migliardi, il super dirigente preso in prestito da Invitalia (anche se già in pensione) che a fine mese lascerà il posto. Una pioggia di lamentele che ha costretto lo stesso Migliardi a firmare una circolare per discolparsi, dichiarando "la propria estraneità a qualunque iniziativa di indebita diffusione di atti relativi ai citati procedimenti". E ancora specificando che "l'inclusione nell'elenco delle situazioni oggetto di accertamento non determina alcuna conseguenza di natura disciplinare". Per quanto riguarda poi i timore di sottrazione dei "driver code", strettamente personali, l'azienda assicura che provvederà alla loro sostituzione "per tutti i dipendenti menzionati nel documento".