La disperazione dei venti lavoratori "inidonei" di Ama che rischiano il licenziamento

Una nuova visita deciderà del loro futuro. Sono i lavoratori temporaneamente inidonei di Ama: quelli per i quali l’azienda aveva deciso la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e che, dopo l’intervento dei sindacati e la minaccia dello sciopero, saranno riconvocati, questa volta con una certa celerità, davanti alla commissione medica.

Se sulla base della diagnosi saranno confermati inidonei il loro destino dipenderà dall’età: chi non compirà 60 anni entro il 2023 potrà chiedere ed eventualmente accedere al part-time; mentre una sorte diversa attende gli over 60. Solo per il personale ex Inpdap, quindi quello assunto prima della fusione con Inps, si attiverà il percorso per il collocamento a riposo. Pensionamento incentivato non previsto invece per coloro che non rientrano nella gestione ex Inpdap e che dunque temono ora di essere licenziati.

Lavoratori inidonei, ora in Ama si rischiano 20 licenziamenti

“In base alle stime - spiega Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl del Lazio - circa venti lavoratori che possiamo considerare degli esodati Ama”. Impossibilitati per patologie certificate a svolgere il servizio per il quale sono stati assunti, per l’azienda senza requisiti e troppo anziani per essere ricollocati altrove e per Inps ancora troppo giovani per andare in pensione.

Il dramma degli esodati Ama

“Stiamo vivendo dei giorni bui perché non sappiamo che fine faremo e la prospettiva di essere licenziati ci terrorizza. Le nostre famiglie hanno bisogno di questo stipendio e noi di lavorare, per una questione di dignità” - spiega a RomaToday uno dei lavoratori destinato a lasciare l’azienda. “Siamo over 60, non siamo pensionabili ma allo stesso tempo siamo fuori dal mercato del lavoro. Esclusi da tutto dopo anni e anni di dura fatica”, sottolinea un’altra lavoratrice. “Per anni abbiamo tirato su sacchi pesantissimi, sollevato bisoncini, spostato pattumiere e accolto rifiuti a mano da terra pur non essendo dei ragazzini. Ora io, come i miei colleghi, - sottolinea un altro operatore - ci ritroviamo con mal di schiena e dolori alle articolazioni. L’azienda deve trovare una soluzione anche per noi, sicuramente c’è una posizione nella quale possiamo essere ricollocati”. L’esodo fa paura.

I sindacati sono pronti a tornare al tavolo delle trattative. “Abbiamo intrapreso un percorso per garantire la conservazione di posti di lavoro che sembravano ormai perduti e non possiamo permettere che dei lavoratori si ritrovino esodati. Per tutti chiederemo all’azienda - sottolinea Masucci - ulteriori garanzie. Nessuno escluso”.