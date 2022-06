Ama ha raccolto 82mila tonnellate di rifiuti a Roma nel mese di maggio

Il problema rifiuti, a Roma, è evidente. Eppure Ama, con un comunicato stampa, ha voluto sottolineare "il massimo sforzo sul versante operativo per assicurare tutte le attività di igiene urbana nei vari quadranti cittadini". Nel mese di maggio, spiega la municipalizzata in una nota, "sono state raccolte e avviate a trattamento circa 82mila tonnellate di rifiuti urbani residui, quasi 6mila in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno".

"La produzione dei rifiuti risulta superiore anche al periodo omologo dell'anno pre-pandemia. - aggiunge Ama - A fronte di questo picco e della contestuale temporanea riduzione, la scorsa settimana, della capacità di accoglienza in due impianti, l'azienda ha dispiegato tutte le sue maestranze, i mezzi in flotta e le linee produttive, avviando decise attività di recupero sul territorio che proseguiranno anche domani e nei prossimi giorni".

"Il personale aziendale è, come sempre, impegnato sul campo nei vari turni di lavoro (mattina, pomeriggio, semi-notte, notte) dal centro alla periferia. Nella sola giornata di oggi, 2 giugno e Festa della Repubblica, nell'arco delle 24 ore saranno operativi circa 1.400 addetti tra operatori ecologici e autisti, affiancati da decine di tecnici e preposti territoriali che, oltre a monitorare le postazioni di raccolta, con particolare attenzione alle aree della movida, durante i week end predispongono ove necessario interventi mirati aggiuntivi", si legge nel comunicato.

Anche le attività di accertamento, col supporto della Polizia Locale, sono state intensificate e proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare eventuali comportamenti scorretti