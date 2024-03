Sui mezzi Ama arrivano i gps: serviranno a monitorare il servizio (e gli operatori)

Mezzi, e quindi operatori, seguiti e monitorati dal sistema di geolocalizzazione con l’obiettivo di ottimizzare il servizio reso alla città. È l’ultima novità in casa Ama. Sottoscritto l’accordo con i sindacati per l’istallazione dei gps su tutti i veicoli del parco mezzi aziendale.

Sui mezzi Ama arrivano i gps

Il sistema permetterà di rilevare i dati di posizione, velocità, chilometri percorsi e, attraverso opportuni collegamenti con i sistemi del mezzo, ulteriori dati relativi, ad esempio, al consumo effettivo del carburante e alla lettura del segnale RFID (Radio Frequency Identification) relativa agli svuotamenti dei contenitori.

“Con questo accordo finalmente si potrà monitorare il servizio, ottimizzando e rendendo ancora più efficiente il lavoro di Ama. Questo sistema, inoltre, consentirà di calibrare in maniera tempestiva la risposta degli operatori in base alle reali necessità del territorio. Ringrazio i sindacati e la governance di Ama per aver trovato un punto di incontro più che soddisfacente su questo tema, un'importante assunzione di responsabilità anche in vista dell’appuntamento giubilare, quando sarà indispensabile massimizzare il grande impegno degli operatori e di tutta l’azienda” ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il rispetto della privacy

Il presidente di Ama, Daniele Pace ha ringraziato le organizzazioni sindacali per la disponibilità e lo spirito di collaborazione definendo “importante” un accordo “che permetterà, nel pieno rispetto della privacy, di avere dati precisi per ottimizzare il servizio e di identificare con maggiore efficacia le criticità e conseguentemente di individuare le soluzioni con immediatezza. Un altro tassello verso l’attuazione di un’azienda più moderna ed efficiente”.

La trasmissione dei dati

I dati verranno trasmessi alla centrale operativa e saranno visibili su un portale web dedicato accessibile soltanto al personale autorizzato per un report finalizzato a valutazione analitica. Ogni elaborato garantirà l’anonimato degli operatori in servizio sui mezzi oggetto di rilevazione. Il trattamento dei dati, nel pieno rispetto delle norme, sarà eseguito esclusivamente per le finalità di natura gestionale ed organizzativa.