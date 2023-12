Ama si prepara al Giubileo. Maxi-gara da 158 milioni di euro per nuovi mezzi e cassonetti

L'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti si prepara alla sfida del Giubileo 2025. Con l'evento alle porte, visto che manca un anno all'apertura della Porta Santa, l'amministrazione capitolina ambisce a presentare una città pulita e funzionante ai milioni di pellegrini che affolleranno la città. Per questo Ama ha lanciato due nuove gare da 158 milioni di euro complessivi.

La maxi-gara di Ama per nuovi mezzi e nuovi cassonetti

Lo scopo di Ama annunciato il 2 dicembre è quello di avere più mezzi e nuovi cassonetti, ma anche un unico modello di cestoni gettacarte in tutta la città. Per centrale l'obiettivo, l'azienda ha bandito due maxi-gare sulla piattaforma telematica Invitalia, tramite le quali punta all'acquisto di 269 mezzi pesanti e la fornitura di 52mila nuovi contenitori, di cui 18.500 per gettare la carta. Il triplo rispetto ai 6.300 presenti oggi.

123 milioni di euro per 269 nuovi compattatori

La gara per i nuovi mezzi pesanti, in totale 269, richiede l'investimento di 123 milioni di euro più Iva. In questo modo Ama potenzierà la flotta dei veicoli pesanti in servizio, con l'innesto di compattatori per lo svuotamento dei cassonetti stradali. Di questi 269, 29 saranno a carico bilaterale per l'introduzion e lo sviluppo del servizio di raccolta sperimentato già a viale Libia, via Appia e nel quartiere Prati, così da superare le criticità dovute ai cambi di viabilità in ottica dei lavori giubilari. L'attuale parco mezzi in servizio a carico laterale e bilaterale è pari a 250 unità, con un'età media di 8 anni e un elevato tasso di utilizzo giornaliero, pari a 1,55 volte al giorno.

35 milioni di euro per 52mila contenitori e 22mila cassonetti

La seconda gara, da 35 milioni di euro più iva, punta all'acquisizione e messa in attività di 52mila contenitori. Oltre 18mila saranno gettacarte da 110 litri, realizzati secondo le indicazioni fornite dalla Questura e dagli organi competenti di Roma Capitale, cioè in polietilene ad alta. densità, anche con l'utilizzo di plastica riciclata. L’obiettivo è di aumentarne la disponibilità e distribuzione sul territorio comunale, quasi triplicando lo stato attuale di circa 6.300 cestoni posizionati, migliorando il decoro urbano. I nuovi cestoni saranno collocati sul territorio tra maggio e dicembre del 2024. Saranno poi acquistati circa 22mila cassonetti stradali (da 1.700 e 2.400 litri) per i materiali non riciclabili e per le varie frazioni di raccolta differenziata in modo da completare in tutti e 15 i municipi entro la vigilia del Giubileo la sostituzione del vecchio parco contenitori (pari a circa 52mila cassonetti), visto che è già in fase di completamento una prima tranche di sostituzione di circa 37mila cassonetti. La gara permetterà di acquisire oltre 8mila cassonetti per la raccolta differenziata e gli scarti alimentari e organici. Saranno anche più consoni e rispettosi delle persone con disabilità visiva, in seguito al protocollo d'intesa siglato con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per garantire l'accessibilità della raccolta differenziata.

Raccolta differenziata a misura di ipovedente

Inoltre, la fornitura sarà completata da oltre 10mila contenitori carrellati in polietilene da 1.100 litri per sostituire e potenziare l'attuale rete, che conta 7mila unità e versa in uno stato di usura. Alcuni risalgono al 2008. Arriveranno nelle strade della Capitale anche 2mila campane per i materiali non riciclabili e per le varie frazioni di raccolta differenziata con ‘aggancio’ dalla calotta superiore, che saranno svuotate dai nuovi autocompattatori a carico bilaterale e fanno parte, per questo, del pacchetto della gara per tale tipologia di mezzi.

Gualtieri: "Vogliamo una città più efficiente, pulita e a misura di cittadino"

“Prosegue l’azione di rafforzamento di Ama - commenta il sindaco Roberto Gualtieri - e grazie a queste due nuove gare arriveranno 269 nuovi mezzi pesanti e decine di migliaia tra contenitori, cestoni e cassonetti stradali che contribuiranno a garantire maggiore decoro e qualità dei servizi in tutta la città, come previsto dal Piano industriale dell’azienda e in coerenza con il nostro Piano dei Rifiuti. Dopo aver riportato la funzionalità dei mezzi dal 40% al 65% e aver assunto 750 persone solo nel 2023, abbiamo ripreso un percorso costante di rilancio che vuole una capitale sempre più efficiente, pulita e a misura di cittadino. E con la realizzazione degli impianti necessari sarà soprattutto una città autosufficiente e finalmente libera dal costoso e intollerabile export di rifiuti che arricchisce pochi e pesa sulle tasche di tutti i cittadini”. “Uno sforzo straordinario, in stretta sinergia con Roma Capitale - ha aggiunto il presidente di Ama, Daniele Pace -, per farci trovare pronti alla sfida del Giubileo e per consentirci di assicurare a Roma il decoro che merita".