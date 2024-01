Nessuno vuole rifornire Ama: le gare per mezzi e cassonetti vanno deserte

Dopo la gara di Natale, quella rivolta ai privati per raccogliere rifiuti in caso di emergenza, anche i bandi per i nuovi secchioni e per la fornitura di nuovi mezzi vanno deserti. In Ama c'è un problema e riguarda la fornitura di due strumenti fondamentali per migliorare il servizio di raccolta dell'immondizia: i cassonetti stradali e i camion per svuotarli e trasportarli agli impianti. Su entrambi i fronti il sindaco Gualtieri ha promesso per il Giubileo di rinnovare il parco attualmente a disposizione, ma il mercato non ha risposto agli avvisi pubblicati da Invitalia. E ora l'azienda rischia di ritrovarsi senza le forniture necessarie.

I nuovi mezzi

La prima gara, un accordo quadro in sei lotti, prevedeva il rinnovo della flotta automezzi con varie tipologie di veicoli per la durata di 48 mesi. L’importo massimo della procedura è stato fissato a 196 milioni di euro, di cui circa 130 milioni relativi alle forniture per il 2024 e 2025, in previsione del Giubileo, e circa 67 milioni relativi a forniture complementari che Ama si riservava di affidare nel successivo triennio 2026-2028. Le offerte potevano essere presentate fino al 10 gennaio, e nel caso specifico, sperando di riuscire a raccogliere qualche offerta allungando i tempi, l'azienda ha prorogato i termini fino al 22 gennaio.

I nuovi cassonetti

La seconda gara invece riguardava la fornitura dei contenitori, cestoni gettacarte, contenitori stradali in varie dimensioni e materiali non riciclabili e per le varie frazioni di raccolta differenziata in tutti i 15 municipi. L’importo massimo della procedura è di circa 44,5 milioni di euro, di cui circa 36 milioni relativi alle forniture per il 2024, in previsione del Giubileo, e circa 8 milioni relativi a forniture complementari che Ama si riserva di affidare nel successivo triennio 2025-2027. Anche qui il termine era il 9 gennaio ma non sono arrivate offerte. E non ci sono state proroghe.

I precedenti

Non sono certo i primi bandi a non raccogliere offerte. Già a dicembre alla richiesta di aiuto rivolta ai privati per eventuali emergenze natalizie nessuno si è fatto avanti. Negli ultimi anni poi sono diverse le gare finite nel nulla specie nei casi riguardanti la ricerca di aziende per lo smaltimento dei rifiuti. Nel 2017 e ancora nel 2018 e nel 2019. Una serie di casi che spinsero l'allora sindaca Virginia Raggi a chiedere l'intervento dell'Antitrust per capire se fossero in essere accordi sottobanco tra i principali soggetti del mercato per costringere la municipalizzata ad alzare i prezzi. Un'ipotesi che in Ama si riaffaccia e che fa temere per l'ultima maxi gara pubblicata, anche questa sulla piattaforma di Invitalia, riguardante il trattamento e smaltimento dell'indifferenziata.

Parliamo della più grande mai proposta dall'azienda per il trasporto, scarico e trattamento/recupero per i prossimi tre anni (2024-2026) di circa 2milioni di tonnellate complessive tra rifiuti solidi e rifiuti urbani residui (indifferenziato). L'ordine di grandezza di 2 milioni di tonnellate complessivi di rifiuti è già comprensivo di una quota eccedente stimata per il 2025, l'anno del Giubileo.