Topi nei mezzi e docce piene di muffa negli stabilimenti. Ama: "Interventi in programma"

"Ama precisa che le condizioni di sicurezza di tutti gli impianti aziendali sono oggetto di costante monitoraggio e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, vengono regolarmente attuati come da programma. Nelle ultime settimane è stata predisposta la sanificazione degli impianti di climatizzazione di tutte le sedi aziendali, mentre sono in corso le verifiche sugli impianti elettrici e antincendio". Così l'azienda municipalizzata dei rifiuti replica all'articolo di RomaToday Dossier uscito in data 30 maggio 2024. Oggetto del servizio, documentato con immagini e carte, le condizioni di lavoro dei dipendenti in due sedi in particolare: viale Romagnoli a Ostia e Rocca Cencia.

"Per quanto riguarda lo stabilimento Ama di via dei Romagnoli, già dalla prossima settimana partiranno i lavori per la realizzazione delle canalizzazioni all’interno delle docce degli spogliatoi" chiarisce Ama. "Sono stati ordinati i materiali per la realizzazione del nuovo impianto di ricambio dell’aria del primo spogliatoio adiacente al tritovagliatore".

Mentre a Rocca Cencia, "sono previsti i lavori per il consolidamento delle due tettoie di copertura del vecchio TMB (che da verifiche effettuate risultano comunque agibili); sta per essere ultimato il nuovo percorso pedonale (il vecchio non viene più utilizzato da mesi) che consentirà di raggiungere in sicurezza l’impianto di trattamento del multimateriale. È stato sostituito il lampione danneggiato ed è stata ripristinata parte della segnaletica mancante. Inoltre, sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi maschili e femminili e dei corridoi interni, con stuccature delle fessurazioni degli intonaci, rasature, tinteggiature, rimozione delle muffe, sistemazione delle porte e piccoli interventi di manutenzione".