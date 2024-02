Compost nei mercati e nei cimiteri. Così Ama rilancia l'organico a chilometro zero 

Ama rilancia l'idea, sempre rimasta una promessa, di trattare una parte dei rifiuti organici delle città in apposite "compostiere di comunità". Lo fa il direttore generale della municipalizzata, Alessandro Filippi, durante un'assemblea pubblica al Casino dell'Orologio di villa Borghese, conclusasi con un protocollo di intesa tra il Consiglio dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Roma.

Se infatti i due biodigestori di Cesano e Casal Selce, in via di realizzazione, tratteranno a regime 200mila tonnellate totali annue di organico, ne restano circa 150mila da smaltire. "Dobbiamo assolutamente ragionare su progetti di compostaggio delocalizzato, da affiancare all'attività dei biodigestori, nei luoghi che hanno una puntuale produzione di organico, tipo i mercati rionali".

A ricordare l'importanza di trattare l'umido, gli sfalci delle potature, i resti di frutta e verdura, a chilometro zero, è Maurizio Marchini presidente dell'associazione Lila, gruppo di ex lavoratori Ama, ingegneri, ambientalisti, esperti del tema rifiuti, intervenuto durante l'incontro. "Da tempo consigliamo l'amministrazione di partire da dei test all'interno dei cimiteri romani. Nei cimiteri, vedi il Verano, puoi raccogliere sia gli sfalci e le potature che il raccolto organico della pap (raccolta porta a porta, ndr) proveniente dai quartieri limitrofi, nel caso specifico da San Lorenzo. Sono anni che proponiamo progetti che farebbe risparmiare il Comune alimentando la sostenibilità del ciclo".

Cosa sono le compostiere di comunità

Il compostaggio cosiddetto di "comunità" è basato sull'uso di macchine elettromeccaniche attraverso cui è possibile trattare sul posto la frazione umida del rifiuto prodotto, dagli sfalci alimentari alle potature vegetali. Sarà così possibile per un hotel, una mensa o un’azienda produrre un fertilizzante di qualità, il compost, dai propri rifiuti. Si tratta di un sistema di gestione e trattamento a chilometro zero, che consente un considerevole risparmio sia in termini economici che di impatto ambientale, grazie alla riduzione di rifiuti da smaltire per i quali serve il trasporto su gomma.

I vecchi progetti mai portati a termini

Di compostaggio delocalizzato si è parlato più volte per Roma e sono stati annunciati più progetti, in realtà mai portati a termine per intero. Sotto la giunta di Ignazio Marino venne sottoscritto un accordo tra Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e Ama. Prevedeva la realizzazione di 100 compostiere coinvolgendo mense scolastiche, uffici, hotel, per un totale di 8mila tonnellate l'anno.

E ancora nel 2019 un progetto lanciato da Acea, quando ci lavorava come dirigente lo stesso Filippi che oggi guida Ama, prevedeva l'installazione di 250 "SmartComp" entro il 2022. Parliamo di impianti per la realizzazione di compostaggio grandi circa come armadi, dotati di una nuova tecnologia sensoristica, con cui sarà possibile trasformare direttamente in loco l'umido in compost tramite un processo aerobico che, in circa 90 giorni, produce fertilizzante pronto per l'utilizzo.