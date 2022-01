Ama cerca il nuovo direttore generale: davanti la sfida della transizione ecologica della città

La pulizia della città rimane una priorità, c’è da portare a compimento il piano straordinario da 40 milioni e nei prossimi tre, al massimo sei mesi, consolidare, estendere e migliorare quello che è stato fatto raggiungendo anche le aree dove i risultati non sono stati quelli sperati: da Torpignattara a Monteverde, passando per Eur e Aurelio fino a Roma nord. Corrono su un binario parallelo poi gli obiettivi di medio e lungo termine ossia quelli riguardanti i nuovi impianti, il potenziamento e il miglioramento di quelli esistenti e l'impiego delle risorse del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), oltre a nuovi investimenti sulla raccolta per ottimizzare la qualità delle matrici.

Il rinnovo dei vertici di Ama

Un percorso verso la fase tre, così l’ha definita il sindaco Roberto Gualtieri, "quella che arriva a cinque anni, che prevede la chiusura vera e proprio del ciclo dei rifiuti e che prevede la riduzione della Tari, nostro obiettivo di consiliatura". Per farlo c’è bisogno che Ama, la partecipata del Comune di Roma nonchè il più grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali, abbia un management all’altezza della grande sfida.

Ama cerca il nuovo Direttore Generale

Così dopo la nomina di Angelo Piazza, avvocato ed ex ministro, per il ruolo di amministratore unico pro tempore della municipalizzata capitolina dei rifiuti, va individuato il nuovo direttore generale di Ama. La road map sul rinnovo dei vertici della municipalizzata dei rifiuti era stata tracciata in una delibera di Giunta a inizio novembre: “Il nuovo Amministratore Unico - così era scritto - avrà come primo compito la definizione di un nuovo assetto di governance, che prevederà il ruolo del direttore generale, una figura di alto profilo ed esperta della materia che sarà selezionata con procedura di evidenza pubblica”. Da qui l’avvio del processo di ricerca e selezione, con procedura di mobilità infragruppo all’interno di tutte le società di Roma Capitale, per individuare il nuovo Direttore Generale di Ama: incarico della durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile alla scadenza a discrezione dell’organo amministrativo aziendale. Le candidature sono aperte fino ad un minuto prima della mezzanotte del 17 gennaio 2022. Seguiranno poi la verifica documentale dei requisiti e la valutazione tecnica con i colloqui ai candidati i cui profili saranno ritenuti di maggior interesse. I migliori 3, al massimo 5, candidati idonei saranno sottoposti dalla Commissione appositamente nominata all’Amministratore Unico che sceglierà il suo nuovo direttore generale.

Completata la procedura di nomina del direttore generale, la governance sarà composta da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, nel quale l’Amministratore Unico pro tempore assumerà la carica di Presidente.

Il nuovo corso di Ama verso la transizione ecologica di Roma

Chiusa l’era di Stefano Zaghis, e quella di sei cambi ai vertici in cinque anni dell’ex sindaca Virginia Raggi, Ama apre un nuovo corso. I sindacati chiedono la ristrutturazione dell’azienda attraverso l’aumento del personale, il potenziamento dei mezzi, delle strutture e degli impianti. Il sindaco Gualtieri la vuole “protagonista della transizione ecologica della Capitale”, affinchè Roma possa essere una città pulita ed autosufficiente nella gestione del proprio ciclo dei rifiuti. “Solo in questo modo si potrà raggiungere quell'efficienza necessaria per trasformare in risorsa quello che fino ad oggi è stato un problema e a trasferire ai cittadini, attraverso la riduzione della Tari, i benefici di questo cambio di paradigma".