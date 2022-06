Ama, approvato il bilancio del 2021: "Azienda gode di buona salute economica e patrimoniale"

L'amministratore unico uscente di Ama, Angelo Piazza, ha approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 che registra un utile di 944 mila euro. Il documento verrà poi trasmesso al socio unico Roma Capitale per l'approvazione definitiva.

"Il positivo risultato di bilancio è particolarmente significativo perché testimonia del grande impegno dell'azienda nell'assicurare adeguati standard del servizio, anche con il piano straordinario di pulizia attuato, mantenendo un corretto equilibrio della gestione pur in presenza del sensibile incremento dei costi che si sono registrati nella parte terminale dell'esercizio per il trattamento dei rifiuti e per l'acquisto dei combustibili e dell'energia". Lo comunica in una nota Ama.

"L'azienda che ho avuto il privilegio di guidare fino ad oggi gode di una buona salute economica, patrimoniale e gestionale- dichiara l'amministratore uscente - l'approvazione di questo bilancio consente ad Ama di proseguire il lavoro di ottimizzazione delle risorse e miglioramento complessivo dei servizi. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la comunità dei lavoratori per il grande impegno quotidianamente profuso al servizio della città, in particolare in questi giorni di sforzo eccezionale dopo l'incendio che ha coinvolto i tmb di Malagrotta. Rivolgo anche un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione che si insedierà a breve".

Il nuovo Cda

Ricordiamo che al posto di Piazza che ha traghettato Ama nei primi mesi di insediamento della nuova giunta, si insedierà Daniele Pace, numero uno di Invitalia, nuovo presidente che guiderà (a titolo gratuito) un consiglio di amministrazione a cinque membri con i consiglieri Elisabetta Ferrari, Luana Labonia, l'avvocato Claudia Pezzi e l'architetto Claudio Voglino.